Ambasadorul României în SUA: Ziua Independenței, un moment de recunoaștere a rolului vital al SUA în căutarea libertății de către români

Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii este mai puternic ca oricând, a afirmat, sâmbătă, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, într-un mesaj cu prilejul împlinirii a 244 de ani de la semnarea Declarației de Independență a SUA.

“La mulți de ani de 4 iulie și felicitări prietenilor și aliaților noștri din SUA. Parteneriatul Strategic dintre România și SUA este mai puternic ca oricând. Aștept cu nerăbdare să consolidăm mai departe cooperarea noastră excelență în beneficiul cetățenilor noștri”, a scris Aurescu, pe contul său de Twitter.

Happy 4th of July! & congratulations to our friends and allies in the #US🇺🇸! The 🇷🇴-🇺🇸 #StrategicPartnership is stronger than ever. Looking forward to further consolidate our excellent cooperation to the benefit of our citizens! @StateDept @AmbasadaSUA @SecPompeo pic.twitter.com/fCJ8c6ZcDN

