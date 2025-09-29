Ambasadorul României la Chișinău: A câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate și libertatea de a-ți alege propriul viitor

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, subliniind că scrutinul a reprezentat o victorie pentru democrație, stabilitate și integrarea europeană.

„În Republica Moldova a câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate. Și pe acest mal al Prutului a câștigat voința cetățenilor într-un moment deosebit de important pentru consolidarea democrației și construcția comună a viitorului european”, a declarat ambasadorul.

Țurcanu a evidențiat faptul că rezultatul alegerilor este un răspuns ferm împotriva ingerințelor externe, în special a presiunilor constante exercitate de Rusia: „Cel mai important lucru, a câștigat libertatea de a-ți alege propriul viitor, în pofida presiunilor și ingerințelor neîntrerupte ale Rusiei. Aceste alegeri parlamentare sunt un răspuns puternic împotriva oricărei tentative de interferență externă și reafirmă hotărârea de a construi un viitor liber de influențe maligne.”

În același timp, diplomatul român a subliniat importanța solidarității europene în sprijinirea parcursului european al Chișinăului: „Orice luptă se câștigă mai ușor când există unitate, iar familia europeană se definește prin solidaritate și unitate.”

Ambasadorul a reafirmat sprijinul constant al României pentru Republica Moldova: „Ne reafirmăm angajamentul deplin și constant de a sprijini acest parcurs istoric, acest parcurs european. Rămânem alături, ca prieteni și parteneri de încredere, susținând consolidarea instituțiilor democratice, integrarea europeană și securitatea regională. Sprijinul nostru nu este doar politic și diplomatic, ci și unul de principiu: sprijin pentru libertate, pentru pace și pentru viitor.”

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.

Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat Pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.

PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).

Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.

PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.

Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.

Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.

Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.

Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.