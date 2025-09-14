Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.

Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.

“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.

România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale

Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.

O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.

Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.