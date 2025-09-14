ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.
“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale
Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
Ministrul Sănătății dă asigurări: Toate investițiile din sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că „toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană”.
„Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă”, a arătat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Ministrul a făcut trimitere la lucrările la noul corp de spital la Alba Iulia, un „proiect de 55 milioane de euro care merge înainte și va fi finalizat anul viitor!”.
„În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul județean, un proiect demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală a investiției este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfășurare, cu termen de finalizare anul viitor. Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate. La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.
Lista proiectelor vizate:
- noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
- laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
- construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara
- spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
- o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
- investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”
MApN explică de ce piloții nu au doborât drona rusească care a încălcat spațiul aerian al României: “Au evaluat riscurile colaterale”
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Potrivit unui comunicat, o dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.
Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina.
Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției.
Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Citiți și Dronă rusească în spațiul aerian al României: Zelenski afirmă că Moscova caută extinderea războiului; Piloții români au avut aprobarea de a doborî drona, transmite Moșteanu
În sprijinul aeronavelor românești au venit și aliații germani dislocați la Mihail Kogălniceanu cu două aeronave Eurofighter Typhoon, care au monitorizat zona până la ora 21.30.
“Ministerul Apărării Naționale condamnă ferm acțiunile iresponsabile ale Federației Ruse și subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securității regionale și a stabilității în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligațiilor sale ca stat membru al Alianței și va continua să colaboreze strâns cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național”, a mai transmis MApN.
Totodată, Ministerul Apărării Naționale asigură opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent, iar structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.
Legea nr. 73 din 2025 oferă cadrul legal pentru doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național, în condițiile prevăzute la art 18: „Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.ˮ
În baza aceeași legi, ministrul apărării naționale a semnat, în luna iulie 2025, ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.
Și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat într-o postare pe Facebook că legislația actuală permite armatei române și aliaților care execută misiuni de poliție aeriană să doboare dronele inamice intrate în spațiul național.
„Asta e în Legea 73 din 2025 – puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament, unde m-am ‘luptat’ politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. (…) Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi”, a scris Moșteanu, după ce anterior acesta afirmase într-o emisiune TV că dronele ruseşti care vor intra în spaţiul aerian al României vor fi doborâte.
Alegeri R. Moldova. Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Forțele pro-europene și partidele pro-ruse sunt “cap la cap”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează într-o postare publicată sâmbătă că scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie, are o miză majoră nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României.
Băsescu susține că în competiția electorală forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt „cap la cap”, iar rezultatul ar putea fi decis, ca și la prezidențiale, de votul diasporei.
„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a scris el, pe Facebook.
Potrivit acestuia, peste un milion de cetățeni moldoveni care trăiesc și muncesc în state membre ale Uniunii Europene beneficiază și de cetățenie română și ar putea juca un rol esențial în orientarea politică a țării.
„Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a adăugat Băsescu.
„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora”, a afirmat fostul șef al statului.
El a avertizat că o victorie a „stângii pro-moscovite” ar putea aduce în Parlamentul și Guvernul de la Chișinău „marionetele lui Putin”, ceea ce ar însemna pentru România o frontieră estică aflată sub controlul Moscovei.
În schimb, o participare masivă a diasporei și un vot în favoarea forțelor pro-europene ar garanta, în opinia lui Băsescu, continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea securității la frontiera de est a României.
