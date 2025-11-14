ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE: I-au fost prezentate “dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României” de o dronă rusească (FOTO)
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat, vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru discuții despre drona care a intrat în spațiul aerian român pe 10 noiembrie, diplomatului rus fiindu-i prezentate dovezi “palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie”.
Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia și implicarea în atacurile masive din noaptea respectivă împotriva infrastructurii civile ucrainene aflată în proximitatea frontierei cu România.
Potrivit sursei citate, partea română a exprimat, în cursul convocării ambasadorului Federației Ruse, protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României.
De asemenea, reprezentanții MAE au atras atenția asupra repetării acestor situații, care constituie riscuri de o deosebită gravitate pentru siguranța cetățenilor români, precum și pentru securitatea României și a regiunii.
MAE a condamnat încă o dată, în mod ferm, atacurile ilegale și iresponsabile împotriva infrastructurii civile ucrainene din proximitatea frontierei cu România și a reamintit responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune în curs împotriva Ucrainei. Totodată, a fost menționat că România are dreptul să ia măsurile legale necesare să își protejeze cetățenii și teritoriul inclusiv prin tot spectrul de instrumente politice, inclusiv prin sancțiuni.
“În pofida acțiunii iresponsabile și ilegale a Federației Ruse, în niciun moment cetățenii României din zona survolată nu au fost în pericol direct și iminent. România și aliații au capabilitățile și cadrul de acțiune pentru a gestiona orice situație de risc. România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE pe aceste subiecte”, a mai comunicat MAE.
ENERGIE
PPC a inaugurat un parc fotovoltaic în Călugăreni care va acoperi nevoile a 48.500 de gospodării și va preveni 116.00 tone de emisii de dioxid de carbon
Grupul PPC anunță inaugurarea unui nou parc fotovoltaic de 130 MW în comuna Călugăreni, la 40 km sud de București, noul parc urmând să producă anual aproximativ 193 GWh, acoperind nevoile a circa 48.500 de gospodării și contribuind la prevenirea a 116.000 de tone de emisii de CO₂, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
“Ghidat de viziunea de a-și intensifica rolul de lider în tranziția energetică din Europa de Sud-Est, Grupul PPC își consolidează portofoliul verde în România cu un nou proiect fotovoltaic în regiunea Călugăreni, la 40 km sud de București, care a fost recent conectat la rețea”, arată sursa citată.
Pentru construcția noului parc fotovoltaic au fost utilizate 227.240 de panouri bifaciale. Se preconizează că producția anuală estimată de energie a proiectului va depăși 193 GWh, suficientă pentru a satisface nevoile energetice a peste 48.500 de gospodării. Odată operațional, se estimează că parcul fotovoltaic de la Călugăreni va împiedica eliberarea în atmosferă a circa 116.000 de tone de CO₂ anual.
„Ne menținem angajamentul față de strategia Grupului de a deveni un pilon energetic principal în regiunea extinsă a Europei de Sud-Est. Noul parc fotovoltaic din România confirmă poziția noastră dominantă pe piața românească de energie regenerabilă. Continuăm să dezvoltăm în mod constant portofoliul verde, cu diversificare geografică și tehnologică, pentru a valorifica la maximum avantajele tranziției verzi și ale pieței energetice interconectate”, a declarat directorul executiv adjunct al RES PPC Group, Konstantinos Mavros.
Noul parc fotovoltaic face parte dintr-un acord între Grupul PPC și Metlen Energy & Metals pentru proiecte de energie regenerabilă. Un total de 460 MW de parcuri fotovoltaice, parte a unui acord cu Metlen Energy & Metals, urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului.
Grupul PPC își extinde prezența în Europa de Sud-Est
Grupul PPC continuă să evolueze într-un mod dinamic, prin extinderea portofoliului de energie regenerabilă, pe măsură ce noi proiecte eoliene și fotovoltaice se alătură constant celor deja existente. Odată cu inaugurarea noului parc fotovoltaic de la Călugăreni, capacitatea instalată va depăși 6,5 GW, din care 1,5 GW provin din România.
Potrivit planului strategic pe trei ani, până în 2027, Grupul PPC va dezvolta proiecte suplimentare de energie regenerabilă în Grecia și în întreaga regiune a Europei de Sud-Est, având ca obiectiv creșterea capacității instalate din surse regenerabile la 11,8 GW până în 2027. În prezent, peste 60% din proiectele de energie regenerabilă care urmează să fie adăugate sunt deja în construcție sau pregătite de construcție.
ROMÂNIA
Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2%
Produsul intern brut a crescut cu 0,2% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni (când s-a înregistrat un avans de 0,1% în zona euro și de 0,2% în UE), iar România, Lituania, Finlanda și Irlanda sunt singurele state membre UE unde s-a înregistrat un declin al economiei, arată datele preliminare publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres.
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Suedia (1,1%), Cipru (0,9%) și Polonia (0,8%), singurele scăderi fiind în România și Lituania (minus 0,2%), Finlanda și Irlanda (minus 0,1%).
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, Produsul intern brut a crescut cu 1,4% în zona euro și cu 1,6% în Uniunea Europeană în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 1,5% în zona euro și de 1,6% în UE, în trimestrul doi din 2025.
În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans al economiei s-a înregistrat în Irlanda (12,3%), Polonia (3,7%) și Cipru (3,6%), singurul declin fiind în Finlanda (minus 0,9%).
De asemenea, datele Eurostat arată că numărul de angajați a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,2% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ cu precedentele trei luni. În trimestrul doi din 2025, numărul de angajați a crescut cu 0,1% în ambele zone.
Comparativ cu trimestrul trei din 2024, numărul de angajați a crescut cu 0,5% în zona euro și cu 0,6% în UE în perioada iulie-septembrie 2025, după un avans de 0,6% în zona euro și de 0,4% în UE, în trimestrul doi din 2025.
Conform datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), în România, Produsul intern brut a scăzut cu 0,2% în termeni reali în trimestrul III al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent, după un avans de 1% în T2 față de T1.
Față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 1,6%, pe seria brută, și de 1,4% pe seria ajustată sezonier.
În perioada ianuarie-septembrie 2025, economia a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe seria brută, și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.
JAPONIA
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Consilierul prezidențial Marius Lazurca și ambasadorul Japoniei în România, Takashi Katae, au avut joi o întrevedere la Palatul Cotroceni privind noi proiecte bilaterale în cadrul parteneriatului strategic româno-nipon, precum și sprijinul Japoniei pentru aderarea României la OCDE.
Într-o postare pe contul său de X, Lazurca a precizat că a avut o “discuție substanțială” cu Takashi Katae.
“Principalul subiect al discuției a fost relația bilaterală excelentă dintre România și Japonia, confirmată de un parteneriat strategic dinamic. România și Japonia sunt hotărâte să continue dialogul politic, să consolideze cooperarea economică și să lanseze noi proiecte“, a transmis consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă.
I had a substantive discussion with the Ambassador of Japan, Takashi Katae, at the Cotroceni Palace. Our excellent bilateral relations 🇷🇴- 🇯🇵, confirmed by a vibrant Strategic Partnership, were the main topic. Romania and Japan are committed to advancing the political dialogue,… pic.twitter.com/h7VA5I1sW9
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) November 13, 2025
“Am convenit amândoi că, în contextul internațional complicat actual, state cu viziuni similare, precum ale noastre, ar trebui să consolideze și mai mult cooperarea bilaterală. Am mulțumit Japoniei pentru sprijinul continuu acordat obiectivului României de a deveni membru al OCDE și am reconfirmat angajamentul nostru de a contribui la aprofundarea parteneriatului UE-Japonia și a cooperării NATO-Japonia”, a mai adăugat Marius Lazurca.
