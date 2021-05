Ambasadorul Rusiei la Bruxelles, convocat de instituțiile UE după interdicțiile impuse unor oficiali europeni: Federaţia Rusă a ales calea confruntării. UE își rezervă dreptul de a lua măsurile adecvate

Polonia a devenit luni cel de-al 14-lea stat membru al Uniunii Europene care și-a depus la Bruxelles Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care Varșovia urmărește să primească 36 de miliarde de euro pentru redresarea economiei sale, din care aproape 24 de miliarde euro sub formă de granturi.

O țară exemplu în absorbția fondurilor europene de la aderarea sa la UE în 2004, Polonia propune prin planul său reformele și proiectele de investiții publice pe care intenționează să le pună în aplicare cu sprijinul Mecanismului de Redresare și Reziliență (MRR).

MRR este instrumentul-cheie care se află în centrul NextGenerationEU, planul UE pentru o ieșire mai puternică din pandemia COVID-19. Acesta va pune la dispoziție până la 672,5 miliarde EUR pentru a sprijini investițiile și reformele (în prețurile din 2018). Această sumă se împarte în granturi în valoare totală de 312,5 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 360 de miliarde EUR. MRR va juca un rol crucial în sprijinirea Europei pentru a ieși mai puternică din criză și pentru a asigura tranziția ecologică și digitală.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, planul Poloniei este structurat în jurul a cinci piloni ai rezilienței economiei, inclusiv mediul de afaceri, inovarea și politica pieței muncii; energie verde; transformare digitală; transport durabil și sistemul de sănătate.

Planul include măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului, eficiența energetică în clădiri, dezvoltarea surselor regenerabile de energie, transportul cu emisii zero și accesul la internet în bandă largă.

We have received Poland’s recovery & resilience plan.

It focuses on key areas for 🇵🇱 economy: innovation, businesses & labour market reform; green & digital transition; clean transport & stronger health system.

Our goal: to have #NextGenerationEU funds flowing by the summer.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 3, 2021