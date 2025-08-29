ROMÂNIA
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev
Ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe privind recentele atacuri executate de forţele ruse asupra Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
„Din dispoziţia ministrului Afacerilor Externe, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti a fost convocat vineri la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se comunica protestul ferm al părţii române în legătură cu atacurile masive executate de forţele ruse împotriva obiectivelor civile din Ucraina, în noaptea de 27 spre 28 august, soldate cu numeroase victime civile şi pagube materiale”, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe.
Conform sursei citate, „partea română a condamnat aceste atacuri, care reprezintă crime de război şi care demonstrează încă o dată desconsiderarea de către Federaţia Rusă a principiilor dreptului internaţional şi a obligaţiilor sale internaţionale”.
„De asemenea, partea română a deplâns faptul că în cursul atacurilor a fost afectat sediul misiunii diplomatice a UE la Kiev, precum şi sediul Institutului Cultural al Marii Britanii la Kiev (British Council)”, a precizat ministerul român.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și șefa diplomației europene Kaja Kallas au denunțat joi atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene, care au lovit și sediul delegației Uniunii Europene la Kiev.
Ambasadoarea UE în Ucraina, Katarina Mathernova, a declarat că clădirea a fost „grav avariată de unda de șoc” provocată de barajul „masiv” de drone și rachete balistice lansate de Rusia asupra Ucrainei în timpul nopții, în urma căruia, potrivit acesteia, cel puțin 10 persoane au fost ucise și 30 rănite.
Conform președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 14 persoane au murit, între care și 3 copii.
Noul atac al Rusiei a avut loc după ce președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz și prim-ministrul Poloniei Donald Tusk s-au aflat miercuri la Chișinău, cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, pentru a reafirma sprijinul european pentru aderarea țării la Uniunea Europeană.
CONSILIUL UE
Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pledează pentru intensificarea presiunii financiare asupra Rusiei, care nu contenește atacurile asupra Ucrainei, pentru a atinge comun al UE și Kievului: „un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă.”
„Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieților umane, atât ucrainene, cât și rusești, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal și ilegal”, a subliniat Oana Țoiu înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE.
Aceasta a anunțat că va menționa în cadrul întâlnirii „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european”, lucru „consacrat în cooperarea trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odessei în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți”, a continuat ministrul.
„Cu atât mai mult cu cât regiunea Mării Negre a cunoscut recent un număr și o intensitate tot mai mari a unor astfel de atacuri brutale din partea Rusiei, trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă. Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul”, a mai precizat aceasta, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești din proximitatea graniței românești.
Miniștrii de Externe din UE se reunesc între 29 și 30 august în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, pentru a discuta despre gresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunea informală a miniștrii de Externe din UE este precedată de cea a miniștrilor Apărării din statele membre, unde România este reprezentantă de Ionuț Moșteanu.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev. Asaltul cu rachete și drone al Moscovei s-a produs și în contextul în care Republica Moldova a celebrat 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, eveniment pe care președinta Maia Sandu și moldovenii l-au sărbătorit la Chișinău alături de președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz, prezenți pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei republici parlamentare, care, în 28 septembrie, este chemată la urne pentru a-și alege Parlamentul și care duminică, 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, așteaptă vizita președintelui Nicușor Dan.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
ROMÂNIA
Ilie Bolojan și miniștrii săi s-au consultat cu partenerii sociali pe tema pachetului II de măsuri fiscale: Prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării
Premierul Ilie Bolojan și reprezentanții Guvernului au avut, vineri, consultări cu partenerii sociali în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social pe tema măsurilor guvernamentale cuprinse în cel de-al doilea pachet asupra căruia Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, potrivit unui comunicat.
În discuțiile de la Palatul Victoria, membrii Guvernului au prezentat partenerilor sociali proiectele de lege.
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, a punctat cele mai relevante modificări introduse de reforma pensiilor magistraților, cu accent asupra creșterii vârstei de pensionare și a modificării modului de calcul.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut referire la reforma în sistemul de sănătate, cu accent asupra îmbunătățirii calității serviciilor medicale pentru pacienți și creșterii performanței manageriale.
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a menționat modificările ce vor fi introduse prin reforma administrației locale și care sunt circumscrise principiului echității sociale, precum și pe cele pentru reducerea personalului din administrația publică locală.
În domeniul insolvenței, vicepremierul Tánczos Barna a subliniat că noile măsuri au în vedere îmbunătățirea procesului de recuperare a datoriilor de către stat și creșterea responsabilității administratorilor care aduc firmele în stare de insolvență.
În ceea ce privește reforma companiilor de stat, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, a afirmat că noile reglementări sunt stabilite în urma dialogului cu Comisia Europeană și OCDE pe tema guvernanței corporative și au în vedere reducerea numărului de membri în consiliile de administrație, precum și a indemnizațiilor acestora.
Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a prezentat reforma ASF, ANRE și ANCOM, instituții în care vor fi reduse bonusurile și organigramele cu 10% din posturile de specialitate și cu 30% din posturile serviciilor suport.
În ceea ce privește proiectul fiscalitate, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a arătat că noile măsuri au scopul de a încuraja conformarea fiscală și de a combate evaziunea fiscală.
Partenerii sociali – sindicatele și patronatele – au transmis punctele de vedere și analizele referitoare la punerea în aplicare a măsurilor cuprinse în cel de-al doilea pachet guvernamental. De asemenea, au arătat disponibilitatea de a contribui alături de Guvern la definitivarea legislației subsecvente necesară pentru punerea în aplicare a măsurilor.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a răspuns punctual situațiilor semnalate de partenerii sociali și a adăugat faptul că aceste măsuri sunt absolut necesare având în vedere situația bugetară și dezechilibrele din sistem.
„În momentul de față, sunt prea puțini umeri în economia reală pe care stă această țară. La nivelul Guvernului, vom continua să mergem pe direcțiile anunțate: reducerea cheltuielilor statului, corectarea nedreptăților, creșterea veniturilor încasate la bugetul de stat și eșalonarea investițiilor. Nu este ușor să luăm toate aceste măsuri, pe unele nu le luăm cu inima deschisă, însă, prin punerea lor în aplicare, vom crea condiții de dezvoltare a țării în perioada următoare”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.
La reuniunea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social au participat, din partea Guvernului, alături de premierul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, ministrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, reprezentanți ai celorlalte instituții guvernamentale care fac parte din acest organism de consultare.
CONSILIUL UE
Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu participă la reuniunile informale ale miniștrilor Apărării și de Externe din UE, dedicate consolidării securității europene, sprijinului pentru Ucraina și situației din Gaza
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și ministrul Apărării, participă la reuniunile informale cu omologii din UE, desfășurate în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care asigură președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro, întâlnirea informală a miniștrilor Apărării din UE va avea loc în perioada 28-29 august și va oferi ministrului Ionuț Moșteanu prilejul de a reconfirma „angajamentul României de a contribui activ la consolidarea securității europene și de a continua sprijinul ferm pentru Ucraina”.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Întâlnirea miniștrilor Apărării din UE va fi urmată de cea a miniștrilor de externe din țările membre, desfășurată tot în capitala daneză, în perioada 29-30 august, România fiind reprezentantă de ministrul Oana Țoiu.
On my way to 🇩🇰 Copenhagen for the 🇪🇺EU informal Foreign Ministers’ meeting. On the agenda:
✅ the Russian aggression against Ukraine
✅ exchange on Russian frozen assets
✅ developments in Gaza and Iran
✅ working methods and EU coordination ahead of #UNGA 80.
Ready to work…
— Toiu Oana (@oana_toiu) August 29, 2025
MAE informează printr-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro că discuțiile se vor concentra pe agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
Reuniunea va fi co-prezidată de către Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, și de către ministrul afacerilor externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, în calitate de președinție a Consiliului UE.
Citiți și: Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”.
O reacție a renit și din partea României, prin ministrul de Externe, Oana Țoiu.
„Consternată de atacul aerian major de aseară al Rusiei asupra Kievului, care a provocat numeroase victime civile și pagube importante, inclusiv la clădirile care găzduiesc Delegația UE și British Council. Este încă o dovadă flagrantă a disprețului total al Rusiei față de eforturile internaționale pentru pace. Aceste atacuri se adaugă la lista lungă de crime de război comise de Rusia împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean. Trebuie făcute toate eforturile pentru ca toți autorii să fie trași la răspundere. România este pe deplin solidară cu Ucraina și cu lupta sa legitimă pentru apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale. Gândurile mele se îndreaptă către victime și familiile lor, precum și către personalul EUDEL și al British Council”, a scris Țoiu pe rețeaua de socializare X.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
