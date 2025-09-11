Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”

România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.

Potrivit unui comunicat al MAE, din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025.

“Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat aliat și partener strategic al României”, se arată în comunicatul remis CaleaEuropeană.ro.

Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene.

În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.

A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării.

Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.

Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.

Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.