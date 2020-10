Ambasadorul SUA afirmă sprijinul țării sale pentru “perioada Renașterii în România”: România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat în Europa

Mediul antreprenorial sănătos reprezintă un element cheie pentru construirea şi consolidarea democraţiei, iar România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat de ţările din regiune, a declarat vineri ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman, cu prilejul participării sale la “Topul naţional al firmelor private din România”, eveniment organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.

“Statele Unite sprijină de multă vreme dezvoltarea antreprenoriatului şi a sectorului privat din România. Promovarea prosperităţii economice reciproce este un pilon central al Parteneriatului nostru Strategic şi totodată, ceva ce eu iau foarte în serios. Sunt convins de faptul că mediul antreprenorial sănătos reprezintă un element cheie pentru construirea şi consolidarea democraţiei (…) “Suntem mândri să sprijinim eforturile Consiliului Naţional de a promova dezvoltarea antreprenorială bazată pe piaţă. De la sosirea mea în România, am vorbit de multe ori despre perioada Renaşterii în România. România este pe cale să devină un lider european în domeniul finanţelor, industriei, agriculturii, ştiinţelor şi artelor. Niciodată nu am avut reţineri în a crede că România este în stare de lucruri măreţe şi cred cu tărie că România poate fi un lider de talie mondială şi un model demn de urmat pentru celelalte ţări din regiune şi din întreaga Europă. Acum 30 de ani, după căderea regimului comunist, unul dintre primele lucruri care s-a realizat a fost privatizarea multora dintre companiile şi întreprinderile de stat. Acesta a fost un prim pas bun, însă demersul nu a fost finalizat. Astăzi, România are cel mai mare număr de companii deţinute integral de stat din Europa – peste 1.200. Are şi cel mai mare număr de companii deţinute parţial de stat. România trebuie să continue cesionarea şi calea către privatizarea completă”, a declarat ambasadorul, citat de Agerpres.

Ambasadorul SUA a arătat că Guvernul nu dispune de competenţele necesare pentru a crea şi conduce eficient şi profitabil companiile.

“Astfel de companii deţinute de stat reprezintă o sursă de patronaj politic, de persoane cu conexiuni politice, nepotism şi alte mediocrităţi. Companiile deţinute de stat încetinesc economia, adăpostesc corupţia, împiedică o concurenţă corectă şi amână creşterea economică. Este practic imposibil ca firmele private să concureze eficient cu companiile deţinute de stat. Pe întreg mapamondul s-a dovedit că pieţele libere, economiile private au generat mai multă bunăstare şi prosperitate pentru naţiunile şi popoarele lor, decât orice alt sistem”, a explicat ambasadorul.

Potrivit acestuia, fără drepturi de proprietate intelectuală nu există un stimulent real pentru inovare, iar “oamenii nu sunt motivaţi să muncească din greu şi să creeze produse şi servicii dacă ştiu că roadele muncii lor vor fi furate de companii din China şi din alte ţări care nu au respect pentru drepturile de proprietate intelectuală”.

În cele din urmă, a arătat ambasadorul, “ultima măsură de care este nevoie pentru ca antreprenoriatul să înflorească este ca guvernul să îi lase cale liberă să se dezvolte”.

“În ciuda acestor obstacole, acest guvern a muncit asiduu pentru a crea mediul economic şi juridic corespunzător, care va conduce la perioada Renaşterii în România, iar Statele Unite vor fi alături de România, pentru a realiza acest lucru”, a subliniat Adrian Zuckerman.