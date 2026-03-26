Ambasadorul SUA în România și conducerea MApN, a asistat, la bordul fregatei “Regina Maria”, la o demonstrație a dronei V-BAT utilizată de Marina SUA

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a asistat joi, la bordul fregatei „Regina Maria” a Marinei Române, la o demonstrație a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT, alături de conducerea Ministerului Apărării din România și de parteneri din domeniul securității.

“Demonstrația a evidențiat modul în care cooperarea dintre SUA și România consolidează capacitățile de supraveghere maritimă, recunoaștere și informații, sprijinind în același timp dezvoltarea unui centru regional de instruire și mentenanță”, a anunțat Ambasada SUA, într-o postare pe Facebook.

V-BAT (denumit și MQ-35A) este un sistem aerian fără pilot (UAS) de recunoaștere, cu decolare și aterizare verticală (VTOL).

Pentru a răspunde noilor cerințe tehnologice, Marina Statelor Unite a selectat V-BAT pentru prototipare și dezvoltare în aprilie 2021, potrivit Defense and Security Monitor.

Ca aeronavă fără pilot, V-BAT este o dronă de dimensiune medie, concepută pentru versatilitate și eficiență operațională. Unul dintre principalele sale avantaje este capacitatea de a utiliza o zonă de aterizare redusă – doar 12 pe 12 picioare – ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru desfășurarea navală. Această capabilitate permite forțelor maritime să desfășoare misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) fără a avea nevoie de infrastructură mare, dedicată.