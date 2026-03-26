Ambasadorul SUA în România și conducerea MApN au asistat, la bordul fregatei “Regina Maria”, la o demonstrație a dronei V-BAT utilizată de Marina SUA

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
© US Embassy Bucharest/ Facebook

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a asistat joi, la bordul fregatei „Regina Maria” a Marinei Române, la o demonstrație a sistemului de aeronave fără pilot V-BAT, alături de conducerea Ministerului Apărării din România și de parteneri din domeniul securității.

“Demonstrația a evidențiat modul în care cooperarea dintre SUA și România consolidează capacitățile de supraveghere maritimă, recunoaștere și informații, sprijinind în același timp dezvoltarea unui centru regional de instruire și mentenanță”, a anunțat Ambasada SUA, într-o postare pe Facebook.

V-BAT (denumit și MQ-35A) este un sistem aerian fără pilot (UAS) de recunoaștere, cu decolare și aterizare verticală (VTOL).

Pentru a răspunde noilor cerințe tehnologice, Marina Statelor Unite a selectat V-BAT pentru prototipare și dezvoltare în aprilie 2021, potrivit Defense and Security Monitor.

Ca aeronavă fără pilot, V-BAT este o dronă de dimensiune medie, concepută pentru versatilitate și eficiență operațională. Unul dintre principalele sale avantaje este capacitatea de a utiliza o zonă de aterizare redusă – doar 12 pe 12 picioare – ceea ce îl face deosebit de potrivit pentru desfășurarea navală. Această capabilitate permite forțelor maritime să desfășoare misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere (ISR) fără a avea nevoie de infrastructură mare, dedicată.

Reziliența economiei mondiale este pusă la încercare de conflictul din Orientul Mijlociu (raport OCDE)
Reziliența economiei mondiale este pusă la încercare de conflictul din Orientul Mijlociu (raport OCDE)
Eurodeputatul Gheorghe Falcă salută aprobarea acordului UE-SUA: România poate valorifica acest acord pentru a-și crește competitivitatea și pentru a atrage investiții
Eurodeputatul Gheorghe Falcă salută aprobarea acordului UE-SUA: România poate valorifica acest acord pentru a-și crește competitivitatea și pentru a atrage investiții
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

