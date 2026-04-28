Ambasadorul SUA la București mulțumește partenerilor români pentru sprijinul acordat în eliberarea unor cetățeni polonezi și moldoveni deținuți în Belarus și Rusia

Trei cetățeni polonezi deținuți în Belarus și doi ofițeri ai Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, aflați în detenție în Rusia, au fost eliberați în urma unei cooperări coordonate între Statele Unite, Polonia, România și Republica Moldova.

„Salutăm eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni din detenție în Belarus și Rusia, un rezultat important făcut posibil prin eforturi diplomatice susținute și o coordonare strânsă între parteneri”, a scris Ambasada Statelor Unite la București, într-o postare pe Facebook.

Potrivit instituției, România a avut un rol semnificativ în sprijinirea acestor eforturi, lucrând alături de Statele Unite, Polonia și Reoublica Moldova pentru a contribui la aducerea în siguranță acasă a cinci persoane.

„Acest rezultat evidențiază importanța parteneriatelor de încredere și a colaborării pentru promovarea obiectivelor comune de securitate și umanitare”, subliniază Ambasada SUA în România.

De asemenea, ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a salutat eliberarea celor trei cetățeni polonezi și a celor doi cetățeni moldoveni, mulțumind în mod special României pentru sprijinul acordat.



„Sub conducerea președintelui SUA, astăzi a fost obținut un rezultat important: eliberarea a trei cetățeni polonezi și a doi cetățeni moldoveni. Mulțumiri speciale partenerilor români pentru sprijinul lor neprețuit”, a scris aceste, pe X.

Under @POTUS’s leadership great success today securing the release of three Poles and two Moldovans. Special thanks to our Romanian partners for their invaluable support. — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) April 28, 2026

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis mulțumiri președintelui Donald Trump pentru implicarea sa și a administrației americane în succesul acestei acțiuni, precum și tuturor partenerilor din SUA, Polonia și România pentru contribuția lor la fiecare etapă a procesului și pentru sprijinul acordat autorităților moldovene.

„Le sunt recunoscătoare tuturor instituțiilor noastre pentru profesionalism și cooperarea internațională realizată la cel mai înalt nivel care a făcut posibilă salvarea ofițerilor noștri”, a spus ea.

De asemenea, Maia Sandu a precizat că această operațiune este în desfășurare de multe luni.

„Pentru țara noastră este un câștig care nu poate fi măsurat printr-o simplă ecuație matematică – noi am readus acasă doi cetățeni care lucrează pentru Republica Moldova renunțând, în schimb, la 2 deținuți care au lucrat împotriva Republicii Moldova”, a scris Maia Sandu, pe Facebook.



La rândul său, premierul polonez, Donald Tusk, a salutat schimbul de la frontiera polono-belarusă, subliniind că acesta „reprezintă punctul culminant al unui joc diplomatic complex, care a durat doi ani și a fost presărat cu răsturnări de situație dramatice”.

„Acesta a fost posibil datorită muncii remarcabile a serviciilor noastre, a diplomaților și a procurorilor, precum și datorită sprijinului extraordinar acordat de prietenii noștri americani, români și moldoveni”, a scris Tusk, pe X.