Ambasadorul SUA la București, prima reacție după scrisoarea lui Rudolph Giuliani: Trebuie făcută diferenta între poziţia oficială a SUA și declarațiile cetățenilor

Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a declarat joi, că modificările aduse legislaţiei penale şi anticorupţie pot influenţa negativ relaţia România – SUA, precizând că guvernul de la Washington sprijină complet lupta anticorupţie şi apărarea drepturilor omului.

„În ciuda retoricii, trebuie făcută diferenta între poziţia oficială a SUA exprimată de Casa Albă şi Ambasadă şi declaraţiile cetăţenilor, fiecare dintre noi e liber să scrie ce consideră el de cuviinţă”, a spus Klemm, potrivit Adevărul.

Afirmaţiile au fost făcute de ambasadorul SUA în cadrul evenimentului ”The U.S. – Romania Strategic Partnership: Highlights & Opportunities- AmCham Ambassadorial Business Breakfast”, care are loc în această dimineaţă la Hotel Intercontinental, fără participarea presei şi unde este prezent şi ambasadorul României în SUA, George Maior.

Aceasta este prima reacție a ambasadorului SUA la București privind tema scrisorii transmise de Rudolph Giuliani autorităților din România și, îndeosebi, președintelui Klaus Iohannis. Ea survine la o zi distanță după ce Hans Klemm s-a întâlnit cu președintele Camerei Deputaților și lider al PSD, Liviu Dragnea.

Klem a menţionat poziţiile oficiale ale Administraţiei de la Washington pe tema luptei anticorupţie, precum și apelul celor 12 ambasade pentru întărirea statului de drept făcut într-o scrisoare comună din luna iunie.

Anterior, Departamentul de Stat al SUA, precum și un purtător de cuvânt al Ambasadei SUA la București, s-au distanțat de scrisoarea lui Giuliani, adresată președintelui Klaus Iohannis.

„Până recent, România a demonstrat un progres considerabil în combaterea corupției și în consolidarea unui stat de drept eficient. Încurajăm România să continue pe acest drum”, se arată în răspunsul Departamentului de Stat pentru The Guardian.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti a susţinut, ca răspuns la scrisoarea trimisă luni de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, către preşedintele Klaus Iohannis, că „Guvernul SUA nu comentează concluziile unor persoane fizice”.

În cele din urmă, Rudolph Giuliani a lămurit situația scrisorii transmise către președintele Klaus Iohannis. Acesta a spus miercuri, pentru The New York Times, că scrisoarea sa adresată preşedintelui României nu are legătură cu guvernul american.

Pe de altă parte, Giuliani a precizat că a fost contactat de Departamentul de Stat în legătură cu această scrisoare şi că a discutat cu cel puţin un oficial român, fără a-l nominaliza, relatează Washington Post. El a mai afirmat că poate ar fi trebuit să menţioneze în document că nu reprezintă poziţia preşedintelui Donad Trump.

