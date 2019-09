Ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, alimentează sentimentul anti-european: Britanicii nu au nevoie de o prelegere din partea Bruxelles-ului despre cum să-și conducă țara

Britanicii ”nu au nevoie de o prelegere din partea nimănui despre cum să-și conducă țara … și asta include și Bruxelles-ul” deoarece Regatul Unit a construit odată ”cel mai mare imperiu” din lume și a ”ținut departe naziștii”, a declarat ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, potrivit EUObserver.

Referirile sale la cel de-Al Doilea Război Mondial par a fi ecourile pozițiilor britanice eurosceptice care, în 2014, priveau împotrivirea lui David Cameron în Consiliul European față de desemnarea lui Jean-Claude Juncker drept președinte al Comisiei Europene cu ochi buni, considerând că premierul britanic de atunci ”înfruntă Europa”.

Comentariile ambasadorului american în Regatul Unit vin după vizita prim-ministrului Boris Johnson în Luxemburg, pentru a se întâlni cu șeful Executivului european, Jean-Claude Juncker, și cu omologul său lixembrughez Xavier Battel.

Acesta din urmă avea programată o conferință comună de presă cu șeful Guvernului de la Londra în curtea sediului Executivului de la Luxembrug la finalul întrevederii, dar Johnson nu a mai participat din cauza protestatarilor anti-Brexit adunați în fața instituției.

În pofida solicitărilor venite din partea Downing Street de a susține discursurile în interior, Xavier Bettel a continuat conferința afară, fără Johnson, lângă un pupitru gol.

Liderul luxembrughez și-a justificat decizia, precizând presei prezente că ”protestele reprezintă un drept în democrație și este, de asemenea, important, să facem schimb de opinii și să ne ascultăm reciproc.”

Decizia lui Bettel de a continua conferința de presă afară a fost criticată și de Norbert Röttgen, un aliat al cancelarului german Angela Merkel și președinte de politică externă din Budestag.

”Discursul de ieri ( n.r. 16 septembrie) al lui Xavier Bettel nu a servit cauza europeană. (…) Chiar și fără acord, va exista o viață post-Brexit, ceea ce înseamnă că acum toți trebuie să se comporte într-un mod care să evite animozitatea”, a scris într-o postare pe Twitter Röttgen.

Xavier #Bettel’s speech yesterday did not serve the #European cause. His public venting ignored that a #deal is still in everyone’s interest. Even without a deal there will be a post-#Brexit life, which means that right now everyone needs to behave in a way that avoids animosity.

— Norbert Röttgen (@n_roettgen) September 17, 2019