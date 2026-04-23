Ambasadorul SUA la UE speră ca acordul comercial să fie aprobat fără modificări majore: O înțelegere este o înțelegere 

Ambasadorul SUA la Uniunea Europeană a solicitat joi ca acordul comercial UE-SUA să fie aprobat fără modificări majore.

„Poziția noastră este că un acord este un acord”, a declarat Andrew Puzder pentru Politico.

Cele trei instituții ale UE – Consiliul, Parlamentul și Comisia – poartă discuții pentru a finaliza legislația necesară punerii în aplicare a acordului încheiat anul trecut la complexul de golf Turnberry al președintelui Donald Trump din Scoția. Acordul ar obliga blocul să elimine tarifele vamale pentru produsele industriale americane odată cu intrarea sa în vigoare.

Atât Parlamentul European, cât și Franța doresc să adauge o serie de clauze de siguranță în acord, dar se confruntă cu opoziția țărilor conduse de Germania, care preferă ca acordul să rămână neschimbat. Următoarea rundă de negocieri interinstituționale, cunoscută sub numele de „triloguri”, este programată pentru 6 mai.

„Sperăm ca, în cadrul trilogurilor, rezultatul să fie recunoașterea faptului că un acord este un acord”, a declarat Puzder într-un interviu acordat la Forumul Economic de la Delphi.

Modificările propuse includ o clauză tip „sunrise” (clauză de intrare în vigoare), care ar condiționa eliminarea tarifelor asupra mărfurilor americane de reducerea tarifelor americane asupra produselor derivate din oțel, și o clauză tip „sunset” (clauză de expirare), conform căreia acordul ar expira la 31 martie 2028 — cu aproximativ 10 luni înainte ca Trump să-și încheie mandatul.

„Nu doresc să influențez procedura de trilog prin comentarii cu privire la vreunul dintre amendamente sau la rezultatele finale. Dacă vor să negocieze un nou acord, atunci presupun că vom negocia un nou acord”, a declarat Puzder.

Comisia dorește, de asemenea, ca legislația să fie adoptată cât mai curând posibil, fără modificări majore.

Comisarul pentru comerț, Maroš Šefčovič, care se află în prezent la Washington, a folosit aceeași frază săptămâna trecută: „O înțelegere este o înțelegere.”

Legiuitorii UE și Franța susțin că acordul ar trebui modificat din cauza amenințărilor lui Trump de la începutul acestui an de a anexa Groenlanda.

O decizie a Curții Supreme din SUA care anulează o parte din tarifele sale inițiale înseamnă, de asemenea, că UE nu mai beneficiază de avantajele acordului de la Turnberry, alte piețe bucurându-se de condiții similare.