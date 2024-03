Ambasadorul UE în Rusia i-a adus un omagiu lui Aleksei Navalnîi: Rușii care au venit să-și ia rămas-bun scandau ”Rusia va fi liberă”. Fie ca acest lucru să devină realitate

Ambasadorul UE în Rusia, Roland Galharague, și colegii săi din mai multe țări occidentale s-au alăturat miilor de ruși prezenți la procesiunea de înmormântare a disidentului rus Aleksei Navalnîi pentru a-i aduce un omagiu.

”Un val nesfârșit de oameni vine să-și ia rămas-bun de la politician. Gândurile noastre sunt alături de familia sa și de poporul rus. În această după-amiază, ei scandau <<Rusia va fi liberă>>. Fie ca acest lucru să devină realitate”, și-a exprimat speranța ambasadorul UE într-un mesaj publicat pe Facebook de Reprezentanța Uniunii Europene în Rusia.

”O mulțime impresionantă s-a adunat astăzi la Moscova pentru a-și lua la revedere de la Aleksei Navalnîi. Cozile lungi în fața bisericii și a cimitirului au reflectat pierderea resimțită, îngrijorarea pentru viitor. M-am simțit onorat să aduc un omagiu acestui rus curajos și familiei sale în numele Olandei”, a scris pe platforma X ambasadorul olandez în Rusia,

An impressive crowd gathered today in #Moscow to say farewell to Alexey #Navalny. Long queues in front of church and cemetery reflected the loss felt, worries about the future. I felt honoured to pay respect to this courageous Russian & his family on behalf of the #Netherlands. pic.twitter.com/eW1d7nAmlz — Dutch ambassador to Russia (@GillesBP) March 1, 2024

Mesaje similare au curs și din partea ambasadorilor SUA, Franței, Poloniei sau Canadei la Moscova, prezenți, de asemenea, la ceremonia de înmormântare.

Посол Кшиштоф Краевски от имени Республики Польша почтил память Алексея Навального во время похорон на Борисовском кладбище.

Посол выразил соболезнования семье Алексея Навального и его матери.

Светлая память! pic.twitter.com/ibZBe0HRK2 — PLinRussia 🇵🇱 (@PLinRussia) March 1, 2024

Hommage à Alexei @navalny avec de nombreux collègues diplomates. De tout coeur, au nom de la 🇨🇵, au milieu d’une foule immense, émue aux larmes, digne, courageuse. @francediplo @FranceEnRussie pic.twitter.com/xDo7lu2NHs — Pierre Lévy (@PierreLevyDiplo) March 1, 2024

Alexey Navalny remains a shining example of what Russia could & should be. His death is a tragic reminder of the lengths the Kremlin will go to silence its critics. Our hearts go out to his family, friends, supporters, & all those he has inspired to work for a brighter future. pic.twitter.com/uPZlEEyJNN — Посольство США в РФ/ U.S. Embassy Russia (@USEmbRu) March 1, 2024

Today, I joined thousands of Russians, and fellow ambassadors in honouring the memory of Alexei #Navalny as a voice for democracy in Russia. Blocked from entering the church, we laid flowers at the graveside. A sad loss. pic.twitter.com/SS6wAg2NJ1 — Dr. Sarah Taylor (@sarahjhtaylor) March 1, 2024

Opozantul rus Aleksei Navalnîi a încetat din viață în închisoarea arctică unde executa o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Moartea acestei voci vocale împotriva abuzurilor regimului Putin a venit cu câteva zile înainte de marcarea a doi ani de când Rusia a declanșat un război ilegal și neprovocat contra Ucrainei, dar și cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale din Rusia.

Moartea sa nu a rămas fără răspuns în rândul țărilor occidentale. Marea Britanie a sancționat șase persoane din conducerea coloniei penitenciare din Arctica unde a murit Aleksei Navalnîi. Statele Unite au impus, la rândul lor, măsuri punitive.

Cu o zi înainte de funeraliile lui Navalnîi, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care a cerut ca Vladimir Putin să fie tras la răspundere pentru uciderea disidentului rus și mai mult sprijin pentru opoziția democratică a Rusiei.

În acest sens, opt țări europene, printre care și România, au propuss un nou regim de sancțiuni contra celor din ”aparatul represiv al Rusiei” care înăbușă opoziția democratică.