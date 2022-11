Ambasadorului Spaniei la București i-a prezentat președintelui scrisorile de acreditare. Klaus Iohannis i-a transmis acestuia aprecierea pentru contribuția țării sale la consolidarea Flancului Estic al NATO

Ministrul de externe, Bogdan Aurescu, și omologul său maghiar, Péter Szijjártó, au evidențiat, la Budapesta, importanța unei cooperări bilaterale solide și pragmatice în domenii de interes comun precum infrastructură, transporturi sau securitatea energetică, având în vedere contextul regional și european dificil, definit de crize și provocări cu implicații multidimensionale.

Potrivit unui comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, consultările politice dintre cei doi oficiali s-au concentrat asupra perspectivelor de consolidare a dialogului bilateral, în contextul dinamicii susținute a contactelor la nivel înalt din ultima perioadă.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, cu acest prilej, dorința părții române de a identifica noi oportunități de cooperare și dezvoltare de proiecte comune, în colaborare cu partenerii ungari, astfel încât să fie oferită și mai multă substanță Parteneriatului Strategic bilateral, de la a cărui lansare se aniversează, luna aceasta, 20 de ani.

Ministrul a evocat atmosfera pozitivă a acelui moment, care a transmis speranța că reconcilierea istorică româno-ungară va transforma relația bilaterală într-un autentic parteneriat strategic, de care să beneficieze toți cetățenii români și ungari, indiferent de etnie. A subliniat că această aspirație rămâne valabilă și în prezent, fiind datoria autorităților și politicienilor din România și Ungaria să ducă la bun capăt acest obiectiv.

”Momentul de astăzi este, într-adevăr, un moment special, pentru că aniversăm 20 de ani de la semnarea, la Budapesta, la 29 noiembrie 2002, a Declarației de Parteneriat Strategic între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare pentru Europa secolului XXI. Am avut privilegiul de a participa la negocierea și la semnarea acestui document, acum exact două decenii, și îmi aduc aminte foarte bine atmosfera pozitivă a acelui moment, o atmosferă de speranță că reconcilierea istorică româno-ungară va transforma relația bilaterală într-un adevărat Parteneriat Strategic, de care să beneficieze toți cetățenii, români și, respectiv, ungari, indiferent de etnie. Și astăzi, această aspirație este perfect valabilă și cred că este datoria noastră, a celor responsabili, atât din România, cât și din Ungaria, să ducem la capăt acest obiectiv extrem de important. Pentru că, prin intermediul acestui obiectiv extrem de valoros, am reușit să dezvoltăm relațiile noastre bilaterale și trebuie să continuăm pe acest drum. România este angajată în identificarea tuturor oportunităților de cooperare și în dezvoltarea, împreună cu partenerii ungari, a unor proiecte concrete comune. Contextul actual și cooperarea aprofundată din ultima perioadă ne dau garanția că putem să eficientizăm dialogul nostru bilateral și să dăm și mai multă substanță Parteneriatului Strategic, inclusiv în termeni economici, dar și, evident, în termeni politici”, a subliniat Aurescu.

A pledat, în acest context, pentru necesitatea unei acțiuni comune constructive, bazată pe o viziune și principii împărtășite de ambele părți, în baza statutului României și Ungariei de state vecine, membre ale comunității europene și euroatlantice și ale aceluiași sistem de valori.

Au fost, de asemenea, analizate proiecte de cooperare în plan sectorial, în domenii de interes comun, precum infrastructură, transporturi sau securitatea energetică. Cei doi oficiali au evidențiat importanța unei cooperări bilaterale solide și pragmatice, într-un context regional și european dificil, definit de crize și provocări cu implicații multidimensionale.

Miniștrii de externe român și ungar au evidențiat, totodată, interesul pentru dezvoltarea cooperării economice bilaterale, inclusiv pentru creșterea și diversificarea schimburilor comerciale, care în anul 2021 au atins un nivel remarcabil, de 11 miliarde de euro, acestea fiind în creștere și în acest an, în primele 7 luni fiind o înregistrat un avans de peste 32% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Au discutat, totodată, despre necesitatea stimulării investițiilor românești în Ungaria, ministrul român de externe încurajând companiile ungare să facă afaceri pe tot teritoriul României.

De asemenea, a subliniat importanța echilibrării balanței comerciale, care este în favoarea statului vecin. Din acest punct de vedere, un rol relevant îl va avea crearea Camerei bilaterale de Comerț, cu sediul la Budapesta, în urma demersurilor ministrului român de externe, omologul ungar anunțând grăbirea procesului, care este în interesul ambelor părți, partea ungară alocând sumele necesare pentru sediul și personalul Camerei.

”Am convenit să inițiem o Cameră de Comerț bilaterală româno-ungară și sunt bucuros că, astăzi, facem un pas important în concretizarea acestui subiect, pentru că partea ungară va pune la dispoziție finanțarea necesară pentru crearea în mod concret a acestei Camere, cu sediu, cu personal și așa mai departe, așa încât să putem ca, în perioada următoare, cât mai curând cu putință, la începutul anului viitor, să inaugurăm această Cameră de Comerț. Și, cu această ocazie, promit că voi veni din nou la Budapesta, ca să inaugurăm împreună această Cameră. Noi hotărâsem, în luna iulie, că vom face acest lucru astăzi. Din păcate, nu am reușit, dar sunt convins că, de data aceasta, acest obiectiv este realizabil”, a anunțat oficialul român.

Ministrul Aurescu a subliniat importanța dialogului bilateral privind protecția drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale în cadrul Comitetului de specialitate româno-ungar de cooperare în domeniul minorităților naționale, evidențiind, ca evoluție pozitivă, recenta întrevedere de la București a co-președinților formatului respectiv.

A reiterat așteptările legate de implicarea autorităților ungare în asigurarea drepturilor identitare ale persoanelor aparținând minorității române din Ungaria.

De asemenea, ministrul Aurescu a ridicat în discuții și situația recentă absolut inacceptabilă a amenințărilor din partea unui membru al unui partid de opoziție din Ungaria la adresa unui jurnalist român de origine maghiară, reiterând poziția de condamnare a autorităților române față de acest gest reprobabil.

În egală măsură, a abordat subiectul vizitelor private ale oficialilor ungari în România și al declarațiilor publice ale acestora, reiterând așteptarea părții române privind respectarea valorilor constituționale ale României și valorilor europene și euroatlantice ale comunității occidentale, din care ambele state fac parte.

”Am discutat și despre unele aspecte la care, așa cum spune Peter, uneori nu ne înțelegem, dar avem un dialog constant. Mă refer, de exemplu, la vizitele private în România și la declarațiile care se fac uneori cu acel prilej. Cred că este extrem de important să ne menținem responsabilitatea cu privire la dialogul nostru, în limita valorilor noastre comune, conform Tratatului politic de bază, conform Declarației noastre de Parteneriat Strategic, având în vedere importanța valorilor constituționale ale României, respectiv, importanța valorilor comune ale spațiului european și euroatlantic de care suntem, împreună, legați. De asemenea, am discutat, în acest context, și despre progresul discuțiilor privind următoarea sesiune a Comitetului de specialitate în domeniul protecției minorităților naționale. Cei doi co-președinți s-au întâlnit recent și urmează să mai aibă o întâlnire în perioada următoare, până la finalul acestui an. Acest Comitet are un rol extrem de important, aș spune esențial, pentru că este o platformă pragmatică, dedicată, de dialog, care urmărește să soluționeze problemele specifice cu care se confruntă minoritățile noastre înrudite. Am discutat astăzi și despre o parte din problemele acestora, am discutat și despre minoritatea română din Ungaria. Există încă o serie de dificultăți cu care se confruntă, în special în ceea ce privește mass-media și, respectiv, educația în limba maternă. De altfel, mă voi vedea cu reprezentanții comunității, în cursul acestei zile. Mă bucur de deschiderea domnului ministru pentru a discuta cu reprezentanții minorității, așa cum am convenit deja cu ceva vreme în urmă”, a mai spus ministrul Bogdan Aurescu.

Discuțiile celor doi miniștri au cuprins și un schimb de opinii extins pe tema războiului din Ucraina și a consecințelor sale pe multiple paliere – situația de securitate, situația umanitară, problemele din domeniul energiei, securitatea alimentară, impactul asupra altor state, mai ales asupra Republicii Moldova.

În context, ministrul Aurescu a prezentat pe larg sprijinul României pentru Ucraina și refugiații ucraineni, precum și pentru Republica Moldova, în contextul presiunilor multiple cărora aceasta trebuie să le facă față. De asemenea, a reiterat poziția României în ceea ce privește sancțiunile față de Rusia, susținerea statului nostru pentru seturile de sancțiuni deja adoptate și pentru noi măsuri restrictive la adresa statului rus.

”Am discutat și despre sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova se confruntă cu provocări importante în ceea ce privește securitatea energetică. Am discutat despre ajutorul pe care îl acordăm prin furnizarea de energie electrică Republicii Moldova, am amintit de formatul trilateral pe care l-am lansat în septembrie cu Republica Moldova și cu Ucraina, pentru a ajuta Republica Moldova și Ucraina în domeniul energiei și, iată, că acum acest parteneriat deja dă roade prin ajutorul pe care îl acordăm Republicii Moldova. Am discutat și despre războiul din Ucraina și implicațiile sale multisectoriale, despre sprijinul pe care îl acordăm refugiaților ucraineni: deja în România au intrat, de la începutul războiului, peste 2,8 milioane de refugiați și, de asemenea, vă informez că România continuă sprijinul pentru facilitarea tranzitului de grâne ucrainene, peste 6,5 milioane de tone de cereale fiind tranzitate prin teritoriul României”, a anunțat Bogdan Aurescu.

Pe agenda celor doi miniștri ai afacerilor externe s-au mai aflat și subiecte de actualitate din plan european, inclusiv perspectiva extinderii Uniunii Europene sau demersurile la nivel european în vederea asigurării securității energetice în mod durabil, cu accent pe siguranța în aprovizionare și sustenabilitatea prețurilor.

În acest context, ministrul român de externe a anunțat că, pe 17 decembrie, la București, va avea loc ”semnarea unui Acord important între România, Georgia, Azerbaidjan și Ungaria, pentru crearea acestui cadru de transport al energiei electrice verzi dinspre Azerbaidjan spre Europa Centrală, ceea ce va contribui, cu siguranță, la creșterea securității energetice a statelor noastre”.

În egală măsură, oficialul român a mulțumit ”părții ungare pentru sprijinul necondiționat pentru aderarea României la spațiul Schengen”.

”Este un obiectiv foarte important al României, care este în avantajul ambelor economii, este în avantajul ambelor state, în avantajul cetățenilor din ambele state, care vor avea o circulație mult mai simplificată între România și, respectiv, Ungaria”, a mai spus Aurescu.