AmCham România face apel la ”revenirea clasei politice la angajamentele asumate pentru societate și economie”: Într-o mare de incertitudini, cert este că PNRR reprezintă o oportunitate istorică

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea, a anunțat organizarea unui concurs public pentru noul logo al Ghișeul.ro, ce va avea loc în luna octombrie.

Premiul pentru câștigătorul concursului, în valoare de 3500 de euro, va fi oferit de Asociația de Plăți Electronice din România.

Autoritatea pentru Digitalizarea României și Asociația de Plăți Electronice din România au organizat miercuri, 29 septembrie, un eveniment desfășurat în format hibrid care marchează primul deceniu digital al platformei de plăți online Ghiseul.ro.

La eveniment au participat fizic și au luat cuvântul Octavian Oprea, președintele ADR; Tánczos Barna, ministrul interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării; Ciprian Ghișe, directorul executiv al Asociației de Plăți Electronice din România; Sabin Sărmaș, președintele comisiei parlamentare pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Camera Deputaților; Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 al Municipiului București; Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Municipiului București; Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Municipiului București; Surdu Daniel, secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

”În prezent, Ghișeul.ro reprezintă piatra de temelie a relației online dintre stat și cetățean. Dacă acum 10 ani exista o reticență amplă în ceea ce privește relaționarea online cu instituțiile și nu numai, comportamentul social s-a modificat. Pandemia a determinat oamenii să facă pasul către această dimensiune digitală, iar odată dobândit acest comportament, a fost mult mai ușor pentru noi să scoatem statul din statul la coadă. În proiectele noastre, noi, echipa ADR ne bazăm pe date. Aceste date arată că, în cele 9 luni ale acestui an, Ghișeul.ro a crescut cât în primii 9 ani. Creșterea apetenței românilor pentru utilizarea instrumentelor digitale în relația cu statul este tot atât de importantă precum maniera în care ei fac acest lucru. Peste 60% dintre cei care au accesat platforma Ghișeul.ro pentru a plăti servicii publice, taxe, amenzi sau utilități au făcut acest lucru de pe telefonul mobil. Așadar, următorul pas pentru platforma Ghișeul.ro este să aibă o aplicație mobilă dedicată”, a precizat Octavian Oprea, președintele ADR.

La rândul său, ministrul interimar al Cercetării, Inovării și Digitalizării, Barna Tánczos, a subliniat că ”platforma Ghişeul.ro, prin utilitatea sa, ne-a obişnuit cu posibilitatea de a ne trăi viaţa în moduri despre care poate visam. Nu este de mirare că astăzi avem şi pretenții mai mari, avem aşteptări diferite faţă de acum 10 – 15 ani. Când avem ceva de rezolvat, prima întrebare firească este dacă acest lucru se poate face online. Observăm că din ce în ce mai multe lucruri se pot rezolva aşa şi contribuţia ADR la aceste sisteme online este esenţială.”

”Evident, nu ne putem opri aici. Avem proiecte ambiţioase pentru viitor şi acest lucru se vede în PNRR, care este aprobat de Comisia Europeană. Avem digitalizarea ca o dezvoltare continuă. Este cea de-a doua prioritate în mecanismul european NextGenerationEU, după politicile de mediu. Avem o oportunitate uriaşă de a finanţa proiectele pe digitalizare prin PNRR şi avem la dispoziţie 1,9 miliarde de euro”, a mai spus ministrul interimar al Digitalizării.

Ciprian Ghișe, directorul executiv al Asociației de Plăți Electronice din România, a anunțat că există ”obiective ambițioase: ne dorim ca în următorii 3 ani, Ghișeul.ro să fie portalul pe care orice cetățean să poată găsi orice tip de plată pentru orice instituție publică.”

În egală măsură, președintele comisiei parlamentare pentru Tehnologia Informației și Comunicații din Camera Deputaților, Sabin Sărmaș, a evidențiat importanța Ghișeul.ro atât ca brand, cât și ca platformă tehnologică.

„Ghișeul.ro are în spate un brand extrem de puternic și acest lucru îi permite să devină mai mult decât o platformă de plăți. Ghișeul.ro poate deveni un punct unic de contact, în care cetățeanul își găsește toate serviciile publice. Succesul platformei tehnologice Ghișeul.ro este dat de succesul parteneriatului public- privat, care a fost și rămâne onest, solid și dezvoltat cu resurse puține. Într-o țară în care doar 30% din populație are competențe digitale de bază, așa cum arată măsurătorile oficiale ale Comisiei Europene că stau lucrurile în România, plățile electronice pot fi primul pas al unui cetățean pentru o educație digitală, spre un proces de auto-învățare – și poate acesta este cel mai bun lucru pe care îl face Ghișeul.ro pentru România astăzi”, a mai spus acesta.

Lansată în 2011, Ghișeul.ro este platforma oficială de plăți online a statului român. Platforma este administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, în parteneriat cu Asociația de Plăți Electronice din România.

Pe parcursul anului 2020, echipa ADR a lucrat la upgradarea platformei, iar rezultatele au început deja să fie vizibile. Am actualizat cadrul legislativ care guvernează utilizarea platformei, am extins numărul tipurilor de plăți la peste 350 și am înregistrat o creștere susținută a numărului instituțiilor publice înrolate în platformă. De asemenea, în acest an Ghișeul.ro a depășit 1 milion de utilizatori – persoane fizice și juridice, fiind prima platformă digitală din sectorul public care a înregistrat această performanță.

În acest moment, sistemele informatice ale aproape 1000 de instituții publice sunt interconectate cu platforma de plăți online a statului român. Totodată, de la 1 ianuarie 2021, Ghișeul.ro a procesat peste 2,1 milioane de tranzacții, sumele colectate depășind 860 de milioane de lei.

Din perspectiva sectorului public, Ghișeul.ro se adresează instituțiilor preocupate de digitalizare și de modernizarea serviciilor publice, care reușesc astfel să crească gradul de colectare a veniturilor comunităților pe care le administrează.