AmCham: România, șansă istorică să demareze proiecte și reforme majore în 2021 dacă transformă incertitudinea din factor de risc în oportunitate

Think tank-ul New Strategy Center și Center for Army Conversion and Disarmament Studies (CACDS) din Ucraina au organizat o nouă serie de consultări pe teme de interes strategic la nivel de experți.

Reprezentanți ai NSC și ai mai multor think thank-uri și institute de la Kiev s-au întâlnit luni, 25 ianuarie 2021, în regim online, pentru a discuta teme de interes comun pentru cele două țări.

Militarizarea regiunii Mării Negre, activitățile de tip hibrid desfășurate pentru subminarea autorității statelor din zonă și a coeziunii la nivelul UE si NATO purtate de Federația Rusă și campaniile de dezinformare din regiune, precum și evoluția crizei din estul Ucrainei au fost subiecte pe agenda discuțiilor.

Totodată, schimbul de opinii a vizat și perspectiva experților români și ucraineni asupra situației din Republica Moldova și din Belarus și a urmărit și evaluări privind evoluția relației transatlantice sub noua administrație americană sau perspectivele cooperării în cadrul Parteneriatului Estic.

New Strategy Center și CACDS au dezvoltat începând din 2019 acest format de consultări pe teme de interes strategic, dorind să contribuie în acest fel la creșterea cooperării dintre România și Ucraina si la o mai bună înțelegere a percepției fiecărei țări asupra provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre.