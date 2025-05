Amendă de 530 milioane de euro pentru TikTok în Irlanda, după transferul ilegal de date ale utilizatorilor europeni în China

Comisia pentru Protecția Datelor din Irlanda (DPC) a anunțat vineri aplicarea unei amenzi de 530 milioane de euro (601 milioane de dolari) platformei de partajare video TikTok, pentru încălcarea reglementărilor europene privind protecția datelor prin transferul datelor utilizatorilor europeni către China, relatează Politico.

„TikTok a încălcat Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) în ceea ce privește transferurile de date ale utilizatorilor din Spațiul Economic European (SEE) către China și cerințele de transparență”, a precizat DPC într-un comunicat. „Decizia include amenzi administrative în valoare totală de 530 de milioane de euro și o dispoziție care obligă TikTok să își conformeze prelucrarea datelor în termen de șase luni.” Totodată, compania este obligată să suspende transferurile de date către China în această perioadă.

Sancțiunea vine în urma unei investigații lansate în septembrie 2021, care a analizat transferul datelor personale către China și conformitatea TikTok cu legislația strictă privind protecția datelor în cazul transferurilor către țări terțe.

🗣️ DPC Deputy Commissioner Graham Doyle commenting on the announcement of today’s decision fining TikTok €530 million and ordering corrective measures to bring TikTok’s processing into compliance.

Read the full press release on our website 👇https://t.co/d4jNVux18y pic.twitter.com/JBpN2kGkJ8

— Data Protection Commission Ireland (@DPCIreland) May 2, 2025