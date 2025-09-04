Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European

Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European.

„Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune parlamentară au fost votate amendamentele pe care le-am depus, în calitate de responsabil al grupului social-democrat, cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European. Victor Negrescu.

Amendamentele adoptate merg exact în această direcție:

Creșterea substanțială a bugetului EU4Health și mobilizarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale.

Finanțare dedicată pentru tratamente inovatoare împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor rare și afecțiunilor pediatrice, cu accent pe sănătatea mintală a tinerilor.

Consolidarea cercetării și inovării europene în sănătate și lansarea unei facilități europene de investiții pentru infrastructura și soluțiile medicale digitale.

Crearea de linii bugetare pentru servicii de sănătate mintală în școli și programe comunitare.

Investiții transparente și orientate spre rezultate în sănătate publică, de la digitalizare și telemedicină până la soluții pentru zonele izolate.

„Europa are nevoie de un buget care să răspundă concret așteptărilor cetățenilor. România are nevoie ca vocea sa să fie auzită și prioritățile sale în domeniul sănătății să fie respectate”, a conchis Victor Negrescu.