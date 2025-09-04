Connect with us

Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European

Published

1 hour ago

on

© Victor Negrescu/ Facebook

Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European.

„Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune parlamentară au fost votate amendamentele pe care le-am depus, în calitate de responsabil al grupului social-democrat, cu privire la bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026”, a anunțat vicepreședintele Parlamentului European. Victor Negrescu.

Amendamentele adoptate merg exact în această direcție:

  • Creșterea substanțială a bugetului EU4Health și mobilizarea de resurse suplimentare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale.
  • Finanțare dedicată pentru tratamente inovatoare împotriva bolilor cardiovasculare, cancerului, bolilor rare și afecțiunilor pediatrice, cu accent pe sănătatea mintală a tinerilor.
  • Consolidarea cercetării și inovării europene în sănătate și lansarea unei facilități europene de investiții pentru infrastructura și soluțiile medicale digitale.
  • Crearea de linii bugetare pentru servicii de sănătate mintală în școli și programe comunitare.
  • Investiții transparente și orientate spre rezultate în sănătate publică, de la digitalizare și telemedicină până la soluții pentru zonele izolate.

„Europa are nevoie de un buget care să răspundă concret așteptărilor cetățenilor. România are nevoie ca vocea sa să fie auzită și prioritățile sale în domeniul sănătății să fie respectate”, a conchis Victor Negrescu.

Related Topics:

Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European”

Published

6 minutes ago

on

September 4, 2025

By

© Gheorghe Falcă - arhivă personală

Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat.

Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles.

„Am avut plăcerea de a participa la întâlnirea organizată la Bruxelles de colega mea, europarlamentarul Maria Grapini, alături de delegația Confederației Patronale UNPR. Discuțiile au fost constructive și au evidențiat necesitatea unei colaborări strânse între reprezentanții României în Parlamentul European și mediul de afaceri românesc”, a subliniat Gheorghe Falcă.

Acesta a anunțat decizia de a forma un „grup informal al europarlamentarilor români care susțin mediul de afaceri românesc, cu scopul de a informa constant sectorul economic privat din România despre schimbările legislative din UE și oportunitățile de pe piața internă”.

„O comunicare eficientă între legislativul european și patronatele din România este esențială pentru dezvoltarea economică și integrarea armonioasă în politicile europene”, a conchis eurodeputatul.

Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European: România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor

Published

1 day ago

on

September 3, 2025

By

© European Union 2023 - Source : EP

Dan Nica, liderul delegației PSD în Parlamentul European, a anunțat, marți, că România poate atrage miliarde de euro prin noul cadru european pentru siguranța medicamentelor, care urmărește acces echitabil pentru toți pacienții din Uniunea Europeană și siguranța aprovizionării cu medicamente esențiale pentru sistemele de sănătate.

Noul mecanism are ca obiectiv prevenirea crizelor de antibiotice și tratamente oncologice, precum și sprijinirea creșterii producției în statele membre.

„Acest cadru aduce investiții europene dedicate după anul 2027, inclusiv pentru România, achiziții comune la nivel UE – economii de până la 20% pentru medicamente esențiale, coordonare europeană a stocurilor pentru a evita crizele de antibiotice și medicamente oncologice, sprijin pentru creșterea producției în statele membre. Beneficiile pentru țara noastră – sector cu 22 de fabrici de medicamente, care poate atrage finanțări noi și crea mii de locuri de muncă, acces rapid la finanțări UE (ex.: a fost deja aprobată o primă tranșă de 25 milioane euro pentru securitatea aprovizionării), reducerea riscului de penurie și acces la medicamente la prețuri mai accesibile pentru pacienți. Europa trebuie să pună sănătatea oamenilor pe primul loc – mai multă producție în UE, mai puține lipsuri, tratamente la timp pentru toți”, a transmis Nica.

Eurodeputatul a subliniat că acest cadru reprezintă o oportunitate strategică pentru România, care dispune deja de o bază industrială puternică în domeniul farmaceutic și poate accesa fonduri europene semnificative pentru dezvoltarea acestui sector.

Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, cere Comisiei Europene și SEAE să ia măsuri pentru ca România să fie adecvat reprezentată în structurile externe ale UE: Avem oameni bine pregătiți

Published

2 days ago

on

September 2, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări esențiale cu privire la reprezentarea adecvată a României în structurile externe ale Uniunii Europene.

Demersul său vine după ce eurodeputatul a constatat că România nu se află printre cele 43 de nominalizări, recent anunțate în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE).

„În urma anunțului privind numirea a 43 de oficiali în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), am constat cu îngrijorare absența României dintre aceste nominalizări. România este al șaselea stat ca populație din Uniunea Europeană și are nu doar dreptul, ci și obligația de a fi reprezentată adecvat în structurile externe ale Uniunii. Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate pentru o politică externă comună puternică, echilibrată și credibilă”, a menționat Victor Negrescu într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

El a amintit că acesta este motivul pentru care, când a ajuns în biroul de conducere al Parlamentului European prima decizie a fost să se asigure că avem primul român director general, iar anul trecut și-a adus aportul pentru ca o altă agenție europeană să fie condusă de „o româncă cu experiență în instituțiile europene”.

În acest context, Victor Negrescu a solicitat Comisiei Europene și Serviciului European de Acțiune Externă să răspundă la trei întrebări:

  • Care au fost criteriile de selecție pentru aceste funcții și cum a fost respectat echilibrul geografic?
  • De ce România nu a primit nicio poziție, deși are diplomați cu experiență și cariere internaționale solide?
  • Ce măsuri se vor lua pentru ca România și alte state insuficient reprezentate să aibă acces echitabil la aceste poziții strategice?

„Diplomația europeană are nevoie de aportul fiecărui stat membru. România are oameni bine pregătiți capabili să fie prezenți acolo unde se iau deciziile care definesc poziționarea Europei în lume”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.

