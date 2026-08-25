”Amendamentul Fritz”, un ”regres grav pentru statul de drept în România”. PPE și Renew Europe cer condiționarea celor 770 de milioane de euro din PNRR și intervenția Comisiei Europene

Manfred Weber, președintele Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European, împreună cu președinta Grupului Renew Europe, Valérie Hayer, au transmis o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul modificărilor aduse de Parlamentul României legislației privind integritatea, despre care cei doi lideri europeni susțin că îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Cei doi lideri de grupuri atrag atenția Comisiei Europene asupra îngrijorărilor serioase privind statul de drept în România și asupra riscului ca plata unei sume de 770 de milioane de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență să contribuie, în mod neintenționat, la subminarea democrației românești.

„Stimată doamnă președintă,

Vă adresăm această scrisoare în legătură cu evoluțiile recente privind statul de drept în România și având în vedere rolul esențial al Comisiei Europene în protejarea și asigurarea respectării valorilor fundamentale ale Uniunii în toate statele membre.

În acest context, dorim să vă atragem atenția asupra îngrijorărilor serioase privind statul de drept în România și asupra riscului ca plata unei sume de 770 de milioane de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență să contribuie, în mod neintenționat, la subminarea democrației românești. Prin urmare, solicităm atenția și intervenția urgentă a Comisiei”, se arată în introducerea scrisorii, care a fost primită, citită și distribuită de Politico.

Manfred Weber și Valérie Hayer informează clar Comisia Europeană că legile pot produce efecte numai pentru viitor, iar o persoană care a fost deja judecată și sancționată nu poate fi supusă retroactiv unei pedepse suplimentare: „Atât PNL/USR, cât și președintele Nicușor Dan au contestat legea la Curtea Constituțională. Săptămâna trecută, însă, majoritatea judecătorilor a respins aceste obiecții.”

Potrivit celor doi, „amendamentul Fritz ridică serioase semne de întrebare nu doar în ceea ce privește compatibilitatea sa cu Constituția României, ci și cu mai multe garanții prevăzute de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de dreptul Uniunii Europene.”

„Sub pretextul îndeplinirii unui jalon de reformă din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, Parlamentul României a introdus o măsură care încalcă în mod direct dreptul Uniunii și constituie un regres grav pentru statul de drept în România”, se mai semnalează în scrisoare.

Europarlamentarii îndeamnă Comisia Europeană să precizeze, fără echivoc, că plata fondurilor din MRR este condiționată de implementarea acestor reforme în deplină conformitate cu principiile statului de drept, dreptul Uniunii Europene, standardele europene privind drepturile omului și recomandările Comisiei de la Veneția.

„Considerăm că un astfel de semnal din partea Comisiei ar oferi Parlamentului României un stimulent decisiv pentru a-și reconsidera poziția, evitând astfel riscul pierderii celor 770 de milioane de euro din granturile UE și contribuind la finalizarea cu succes a reformelor din cadrul MRR în România”, subliniază cele două grupuri politice din Legislativul European.

Manfred Weber și Valérie Hayer mai informează că timpul este foarte strâns și că este nevoie de un răspuns cât mai rapid din partea Executivului European.