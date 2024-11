Amenințările lansate de Putin reprezintă ”o mărturie a slăbiciunii sale”, subliniază Donald Tusk: NATO și Ucraina nu trebuie să se lase intimidate

Uniunea Europeană a confirmat joi angajamentul său de a acorda Ucrainei un sprijin financiar în valoare de 18,1 miliarde euro, în cadrul unui împrumut acordat de țările G7, ce va fi rambursat din dobânzile aferente activelor ruseşti îngheţate, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte al Comisiei Europene, a anunţat că a semnat un protocol de acord cu Ucraina pentru o asistenţă macrofinanciară care va servi la „acoperirea nevoilor imediate”.

„Am fost onorat să semnez, în numele UE, un protocol de acord cu Ucraina privind acordarea unei asistențe macrofinanciare în valoare de 18,1 miliarde EUR pentru a ajuta Ucraina să acopere nevoile imediate. Aceasta face parte din inițiativa G7 de a sprijini Ucraina prin utilizarea veniturilor provenite de pe urma activelor ruseşti, garantând astfel că agresorul plăteşte pentru pagubele pe care le-a cauzat”, a scris Dombrovskis pe platforma X.

Honoured to sign MoU with Ukraine on behalf of EU for €18.1 b in macro-financial assistance to help 🇺🇦 cover immediate needs.

It is part of G7 initiative to support Ukraine using revenues from immobilised Russian assets–making sure that aggressor pays for damage it has caused. pic.twitter.com/j1EJDMsCcE

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) November 28, 2024