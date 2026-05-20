Amenințările Rusiei la adresa statelor baltice sunt complet inacceptabile, avertizează Ursula von der Leyen: „Vom continua să consolidăm securitatea flancului estic”

Amenințările publice ale Rusiei la adresa statelor baltice sunt complet inacceptabile, a avertizat miercuri președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că UE va răspunde cu „unitate și fermitate”.

„O amenințare la adresa unui stat membru reprezintă o amenințare la adresa întregii noastre Uniuni. Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și fermitate. Vom continua să consolidăm securitatea flancului nostru estic printr-o apărare colectivă puternică și prin asigurarea pregătirii la toate nivelurile”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Russia’s public threats against our Baltic States are completely unacceptable. Let there be no doubt. A threat against one Member State is a threat against our entire Union. Russia and Belarus bear direct responsibility for drones endangering the lives and security of people… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2026

Ambasadorul Rusiei la Organizația Națiunilor Unite a declarat marți că Moscova deține informații potrivit cărora Ucraina intenționează să lanseze drone militare din Letonia și din alte state baltice, avertizând că apartenența acestora la NATO nu le va proteja de represalii, relatează Reuters.

„Serviciile de informații externe ale Rusiei au transmis că locațiile centrelor de decizie din Letonia sunt bine cunoscute, iar apartenența la NATO nu vă va proteja de represalii, chiar dacă sunteți membri ai Alianței”, a declarat acesta.

Ucraina și Letonia au reacționat după ce Rusia a lansat acuzațiile privind presupuse atacuri ucrainene din Letonia, catalogând afirmațiile Moscovei drept „minciuni” și parte a unei campanii de destabilizare.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a confirmat că Ucraina nu utilizează teritoriul Letoniei pentru operațiuni împotriva Rusiei și a respins acuzațiile Moscovei.

„Nu există niciun sâmbure de adevăr în ultimele minciuni ale Moscovei, care acuză Ucraina că ar pregăti atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei. Le respingem oficial. Ucraina nu utilizează teritoriul sau spațiul aerian al Letoniei în operațiunile sale împotriva Rusiei și nu intenționează să o facă. Minciunile rusești nu sunt decât o extensie a campaniei sale de propagandă mai ample, menită să destabilizeze opinia publică din Letonia și din țările baltice în general. Le mulțumim prietenilor noștri letoni că le-au văzut adevărata față”, a scris Heorhii Tykhyi, pe X.



