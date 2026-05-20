Amenințările Rusiei la adresa statelor baltice sunt complet inacceptabile, avertizează Ursula von der Leyen: „Vom continua să consolidăm securitatea flancului estic”

INTERNAȚIONALU.E.COMISIA EUROPEANA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in2 min.
© EC - Audiovisual Service/ Photographer : Dati Bendo

Amenințările publice ale Rusiei la adresa statelor baltice sunt complet inacceptabile, a avertizat miercuri președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că UE va răspunde cu „unitate și fermitate”.

„O amenințare la adresa unui stat membru reprezintă o amenințare la adresa întregii noastre Uniuni. Rusia și Belarus poartă responsabilitatea directă pentru dronele care pun în pericol viața și securitatea oamenilor de pe flancul nostru estic. Europa va răspunde cu unitate și fermitate. Vom continua să consolidăm securitatea flancului nostru estic printr-o apărare colectivă puternică și prin asigurarea pregătirii la toate nivelurile”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.

Ambasadorul Rusiei la Organizația Națiunilor Unite a declarat marți că Moscova deține informații potrivit cărora Ucraina intenționează să lanseze drone militare din Letonia și din alte state baltice, avertizând că apartenența acestora la NATO nu le va proteja de represalii, relatează Reuters

„Serviciile de informații externe ale Rusiei au transmis că locațiile centrelor de decizie din Letonia sunt bine cunoscute, iar apartenența la NATO nu vă va proteja de represalii, chiar dacă sunteți membri ai Alianței”, a declarat acesta. 

Ucraina și Letonia au reacționat după ce Rusia a lansat acuzațiile privind presupuse atacuri ucrainene din Letonia, catalogând afirmațiile Moscovei drept „minciuni” și parte a unei campanii de destabilizare

Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe a confirmat că Ucraina nu utilizează teritoriul Letoniei pentru operațiuni împotriva Rusiei și a respins acuzațiile Moscovei.

„Nu există niciun sâmbure de adevăr în ultimele minciuni ale Moscovei, care acuză Ucraina că ar pregăti atacuri împotriva Rusiei de pe teritoriul Letoniei. Le respingem oficial. Ucraina nu utilizează teritoriul sau spațiul aerian al Letoniei în operațiunile sale împotriva Rusiei și nu intenționează să o facă. Minciunile rusești nu sunt decât o extensie a campaniei sale de propagandă mai ample, menită să destabilizeze opinia publică din Letonia și din țările baltice în general. Le mulțumim prietenilor noștri letoni că le-au văzut adevărata față”, a scris Heorhii Tykhyi, pe X.


Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Premierul olandez Rob Jetten anunță un sprijin suplimentar de 1,5 milioane de euro pentru apărarea, securitatea cibernetică și reziliența R. Moldova
Premierul olandez Rob Jetten anunță un sprijin suplimentar de 1,5 milioane de euro pentru apărarea, securitatea cibernetică și reziliența R. Moldova
Articolul următor
UE își consolidează prezența strategică în Arctica: Bruxelles-ul promite Groenlandei investiții de 530 milioane de euro și un rol central în viitoarea strategie europeană pentru regiune
UE își consolidează prezența strategică în Arctica: Bruxelles-ul promite Groenlandei investiții de 530 milioane de euro și un rol central în viitoarea strategie europeană pentru regiune
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare