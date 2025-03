“America s-a întors”: Donald Trump, în cel mai lung discurs din istoria Congresului, laudă scrisoarea “importantă” a lui Zelenski privind negocierile de pace și acordul pentru minerale și securitate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este gata să semneze un acord privind mineralele și securitatea cu Statele Unite și să lucreze sub “conducerea puternică” a președintelui Donald Trump pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a obține o pace durabilă, relatează The Guardian.

Deși a recunoscut că întâlnirea sa de vinerea trecută cu președintele Donald Trump “nu a decurs așa cum ar fi trebuit”, Zelenski a reiterat angajamentul Ucrainei față de pace și l-a lăudat pe Trump pentru furnizarea de rachete Javelin armatei sale.

Într-o declarație publicată pe X, difuzată în ajunul discursului privind Starea Națiunii al președintelui Trump, liderul de la Kiev a reiterat “angajamentul Ucrainei pentru pace”. Declarațiile sale vin după ce oficiali de la Casa Albă au confirmat că Donald Trump a ordonat o “pauză” a asistenței militare a SUA pentru Ucraina.

“Niciunul dintre noi nu dorește un război fără sfârșit. Ucraina este pregătită să vină la masa negocierilor cât mai curând posibil pentru a aduce pacea durabilă mai aproape. Nimeni nu dorește pacea mai mult decât ucrainenii. Eu și echipa mea suntem gata să lucrăm sub conducerea puternică a președintelui Trump pentru a obține o pace care să dureze. Suntem gata să lucrăm rapid pentru a pune capăt războiului“, a spus Zelenski.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025