Americano-palestiniana Rashida Tlaib, care în urmă cu doi ani întreruprea discursului lui Donald Trump, devine prima femeie musulmană aleasă în Congresul SUA

Rashida Tlaib, cea care în urmă cu doi ani întrerupea discursul lui Donald Trump, motiv pentru ca a fost arestată, a intrat miercuri în istorie prin faptul că va deveni prima femeie musulmană – ea fiind, de altfel, fiica unor imigranți palestinieni – aleasă în Congresul SUA, informează AFP, citat de Agerpres.

The 13th District wanted a fighter and they’re getting one. I am so humbled by the trust working families have put in my pledge to take on the corporate bullies and make policy that allows us all to thrive. I will not let you down. pic.twitter.com/Zj1zCH3DIp

— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 8, 2018