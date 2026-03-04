Amplă operațiune vamală a UE: Majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene

O amplă operațiune vamală a Uniunii Europene relevă că majoritatea produselor cosmetice, suplimentelor alimentare și echipamentelor de protecție achiziționate online din afara UE nu respectă standardele europene.

Autoritățile vamale europene gestionează un număr imens și în continuă creștere de mărfuri cumpărate online și importate direct către consumatori în UE.

Acestea joacă un rol esențial la frontierele UE, controlând mărfurile care sosesc din țări terțe, asigurându-se în același timp că doar produse sigure ajung la consumatori și că piața unică nu este distorsionată de concurența neloială.

Directoratul General pentru Taxe și Uniunea Vamală (TAXUD) din cadrul Comisiei Europene arată cum această activitate a devenit din ce în ce mai solicitantă, deoarece autoritățile vamale gestionează un număr în creștere rapidă de colete mici, determinat de comerțul electronic global.

Din 2022, volumul coletelor mici trimise în UE s-a dublat în fiecare an. În 2024, 4,6 miliarde de colete au inundat piața UE. La sfârșitul anului 2025, acest volum a ajuns la 5,8 miliarde, o creștere de peste un sfert față de anul precedent.

În urma amplei operațiuni, Directoratul TAXUD a constatat că majoritatea acestor mărfuri expediate direct consumatorilor din UE din țări terțe nu respectă normele și standardele de siguranță ale UE privind produsele.

Acest lucru a fost constatat în cadrul unei noi operațiuni de control vamal la scară largă la nivelul UE, în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței (MSA) și autoritățile pentru siguranța alimentară (FSA).

În cea de-a doua fază a așa-numitei zone de control prioritar (PCA), 27 de autorități vamale, în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței și de siguranță alimentară, au efectuat controale intensive pentru a evalua conformitatea produselor importate prin comerțul electronic într-o perioadă definită, din octombrie până în decembrie 2025.

Autoritățile au selectat și verificat 11 338 de produse provenite de la operatori din țări terțe și destinate direct consumatorilor din UE:

Produse cosmetice (de exemplu, produse de machiaj și creme): 5772 produse

Echipamente individuale de protecție (de exemplu, căști și veste de salvare): 2092 produse

Suplimente alimentare (de exemplu, pudră proteică și vitamine): 3474 produse

© European Commission

Statele membre și-au concentrat controalele (pentru produse cosmetice și echipamente de protecție personală) pe cele patru piețe principale, care reprezintă peste 90 % din expedierile de mică valoare introduse în UE.

Potrivit Directoratului TAXUD, rezultatele sunt surprinzătoare.

Majoritatea produselor analizate nu respectau normele și standardele UE privind produsele (etichetare sau marcare incorectă sau lipsă, absența documentației necesare, includerea de ingrediente interzise etc.).

Aceste elemente sunt esențiale din două considerente: pentru o informare corectă a consumatorului, asigurând protecția acestuia, și pentru a asigura o competiție loială pe piața unică, comercianții din blocul european fiind nevoiți să respecte aceste obligații dacă doresc să-și comercializeze produsele pe piața UE.

Cosmetice

Autoritățile vamale au verificat aproape 6000 de produse cosmetice, inclusiv produse de îngrijire a pielii, paste de dinți, produse de machiaj, produse pentru păr și unghii. 65 % dintre aceste produse nu erau conforme cu standardele UE privind produsele.

Cea mai mare parte (63 %) a acestor produse cosmetice neconforme era de origine chineză, urmată de Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, care reprezentau împreună 93 % din produsele cosmetice neconforme constatate în timpul acțiunii de control, arată rezultatele operațiunii.

© European Commission

Echipamente individuale de protecție

Au fost verificate și peste 2000 de articole de echipament de protecție individuală de către autoritățile vamale din UE.

Printre acestea se numără, de exemplu, căști de bicicletă, mănuși, protecție pentru urechi, ochelari de soare, ochelari de înot sau veste de salvare. 60 % dintre aceste produse nu erau conforme cu standardele UE privind produsele.

Conform concluziilor, 91 % dintre echipamentele de protecție individuală neconforme erau de origine chineză, iar 6 % proveneau din Statele Unite ale Americii.

© European Commission

Suplimente alimentare

Au fost verificate aproape 3500 de suplimente alimentare, inclusiv, de exemplu, pudră proteică, suplimente energizante, suplimente alimentare, preparate pe bază de plante și vitamine.

Potrivit Comisiei Europene, Statele Unite ale Americii, China și Regatul Unit au fost principalele țări de origine ale suplimentelor alimentare neconforme, Statele Unite deținând o pondere ușor mai mare. India, Hong Kong și Coreea au reprezentat restul.

„Chiar dacă suplimentele alimentare sunt vândute printr-o gamă mai diversificată de platforme online, fapt ce duce la o piață online mai fragmentată, în care produsele sunt dispersate pe multe site-uri web diferite, datele arată că neconformitatea este o problemă pe întreaga piață online a suplimentelor alimentare”, arată ancheta.

© European Commission

Rezultatele operațiunii vamale reconfirmă nevoia unor acțiuni consolidate pentru protejarea consumatorilor și a pieței unice de practici anticoncurențiale. Uniunea Europeană a adoptat deja o serie de măsuri în această direcție, cea mai recentă fiind noi norme privind taxele vamale pentru articolele din coletele mici care intră în UE, în mare parte prin intermediul comerțului electronic.

taxele vamale vor începe să se aplice tuturor mărfurilor care intră în UE de îndată ce Platforma de date vamale a UE – aflată în discuție ca parte a unei reforme fundamentale mai ample a cadrului vamal – va deveni operațională. În prezent, acest lucru este preconizat pentru 2028.

Până atunci, statele membre ale UE și-au dat acordul să se introducă o taxă vamală forfetară provizorie de 3 euro pentru articolele din coletele mici cu o valoare mai mică de 150 de euro trimise direct consumatorilor din UE.

Începând cu 1 iulie 2026, taxa va fi percepută pentru fiecare dintre diferitele categorii de articole dintr-un colet, identificate prin subpozițiile lor tarifare.

De exemplu, dacă un colet conține o bluză de mătase și două bluze de lână, atunci taxa vamală totală pentru coletul în cauză este de 6 euro pentru că este format din două articole distincte.

Noul sistem va avea un impact pozitiv atât asupra bugetului UE, cât și asupra finanțelor publice naționale, deoarece taxele vamale constituie o resursă proprie tradițională a Uniunii, iar statele membre rețin o parte din aceste sume sub formă de costuri de colectare. Măsura se deosebește de așa-numita „taxă de procesare” discutată în prezent în contextul pachetului de reformă vamală.

Taxa vamală forfetară provizorie de 3 euro va fi percepută pentru fiecare categorie de articole dintr-un colet mic care intră în UE de la 1 iulie 2026 până la 1 iulie 2028 și poate fi prelungită, după caz.

Odată ce noua Platformă de date vamale a UE va deveni operațională, această taxă provizorie va fi înlocuită cu taxe vamale normale.