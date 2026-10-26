„Amuzant”, reacționează Donald Tusk la informațiile WSJ potrivit cărora administrația Trump ar sprijini o candidatură a lui Viktor Orban la funcția de secretar general al ONU

Premierul polonez Donald Tusk s-a arătat amuzat de informațiile potrivit cărora administrația Trump ia în calcul să îl sprijine pe fostul prim-ministru ungar Viktor Orban pentru funcția de secretar general al Națiunilor Unite, post care va deveni vacant în luna decembrie, odată ce actualul secretar general Antonio Guterres își va fi terminat al doilea mandat în fruntea ONU.

Potrivit Wall Street Journal, citat de Politico, SUA l-ar fi încurajat pe Orban să intre în această competiție, precizând că ar putea fi candidatul care ar putea fi sprijinit de SUA, Rusia și China, deși informațiile nu sunt confirmate, anunță Euronews.

Întrebat luni despre articolul din WSJ, Tusk a zâmbit și a spus că nu știe nimic despre acest lucru.

„Cu doar câteva clipe în urmă, era candidat la funcția de președinte al Comisiei Europene. Mi se pare la fel de amuzant ca și primul zvon”, a spus Tusk, referindu-se la o afirmație falsă anterioară potrivit căreia Orban ar fi urmat să devină președinte al Comisiei.

Viktor Orban a pierdut puterea în urma alegerilor parlamentare din Ungaria din aprilie, când partidul lui Peter Magyar, Tisza, a reușit să pună capăt celor 16 ani de guvernare.

Politicile promovate de Orban – puternic anti-imigrație și eurosceptice – la care se adaugă regresul statului de drept, au plasat Ungaria pe traseu de coliziune cu aliații occidentali.

Cu toate acestea, fostul premier ungar a păstrat relații strânse cu Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping.

De la alegeri, autoritățile maghiare au demarat anchete privind frauda și corupția împotriva mai multor membri ai fostului guvern al lui Orbán. Doi foști miniștri și fostul guvernator al Băncii Naționale a Ungariei se află în arest, iar autoritățile ar putea investiga și o eventuală implicare a lui Orban în aceste cazuri.

Potrivit WSJ, nu s-a luat încă o decizie definitivă cu privire la planul de a-l sprijini pe Viktor Orban pentru funcția de secretar general al ONU.

Un oficial al Departamentului de Stat al SUA a recunoscut că ideea pare nebunească la prima vedere, dar a afirmat că discuțiile anterioare sugerează că și Rusia și China o susțin. Scopul este ca Orban să fie candidatul comun al celor trei țări.

Casa Albă, Moscova și Beijingul nu au confirmat această informație.