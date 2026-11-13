Analiză Banca Transilvania: În 20 de ani de apartenență la UE, România a recuperat o parte semnificativă din decalajul de dezvoltare față de economiile europene

România a recuperat, în 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană, o parte semnificativă din decalajul de dezvoltare față de economiile europene, doi indicatori economici demonstrând acest lucru: PIB-ul pe locuitor, ajustat la puterea de cumpărare, respectiv la consumul individual efectiv, relevă o analiză a Băncii Transilvania (BT).

„Această transformare se vede atât în dimensiunea economiei, cât și în viața de zi cu zi, de la ceea ce cumpărăm până la serviciile de care beneficiem. Două cifre care surprind cel mai bine această transformare. Se referă la PIB-ul pe locuitor, ajustat la puterea de cumpărare (Purchasing Power Standard, PPS), respectiv la consumul individual efectiv. Prima ne arată cât produce economia, raportat la populație și la nivelul prețurilor. A doua ne apropie mai mult de viața reală și arată bunurile și serviciile de care beneficiază și pe care le consumă oamenii. Privite împreună, cele două cifre oferă o imagine a progresului economic și a felului în care acesta se reflectă în nivelul de trai”, se arată în analiza citată de Agerpres.

Potrivit datelor Eurostat preluate de BT, România a ajuns la aceste cifre în 2025: 78% din media Uniunii Europene privind PIB-ul pe locuitor, ajustat la puterea de cumpărare (PPS); 86% din media UE în ceea ce privește consumul individual efectiv.

PIB-ul pe locuitor, ajustat la puterea de cumpărare, a ajuns de la 44% la 78% din media UE. PIB-ul arată cât produce o economie într-un an. Raportarea la numărul de locuitori permite compararea țărilor de dimensiuni diferite, iar ajustarea la puterea de cumpărare ține cont de faptul că 100 de euro nu înseamnă același coș de produse și servicii la București, la Roma sau la Paris.

Potrivit analizei, 78% din media UE nu înseamnă că salariul unui român este 78% din salariul mediu european deoarece PIB-ul cuprinde întreaga activitate economică, nu doar veniturile populației. Procentul indică nivelul mediu de dezvoltare a economiei României în raport cu media UE și trebuie privit împreună cu alți indicatori, precum veniturile, consumul și accesul la servicii.

Banca Transilvania reamintește că, în 2007, anul aderării României la Uniunea Europeană, PIB-ul pe locuitor al României, ajustat la puterea de cumpărare (PPS), reprezenta aproximativ 44% din media UE, iar în 2025, România a ajuns la 78%.

„Este o recuperare de 34 de puncte procentuale, care a dus țara noastră într-o zonă comparabilă cu economiile din regiune: Polonia este la 81%, Ungaria la 76% și Slovacia la 75%”, remarcă analiștii de la BT.

Totodată, consumul individual efectiv arată cum se regăsește dezvoltarea economică în viața de zi cu zi. Indicatorul include bunurile și serviciile de care beneficiază oamenii, indiferent dacă sunt plătite din propriul buzunar sau sunt oferite prin servicii publice și organizații non-profit. În 2025, consumul individual efectiv pe locuitor în România, ajustat la puterea de cumpărare (PPS), a ajuns la aproximativ 86% din media UE.

„Când trăim schimbările zi de zi, este mai greu să le vedem amploarea. Dacă ne uităm însă la România de acum 20 de ani și la România de astăzi, diferența este majoră. Trecerea de la 44% la 78% din media europeană arată cât de mult a recuperat economia românească, iar consumul individual efectiv, ajuns la 86% din media UE, ne arată că o parte importantă a acestei convergențe se vede și în bunurile și serviciile de care beneficiază și pe care le consumă oamenii. Pentru a continua creșterea, trebuie să transformăm investițiile în productivitate, productivitatea în venituri mai mari, iar creșterea economică în oportunități pentru cât mai mulți români”, a afirmat Ioan Nistor, Economist Șef, Banca Transilvania și autor al analizei, citat în prezentare.

La 1 ianuarie 2027, România aniversează 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Banca Transilvania a lansat o serie de analize săptămânale despre evoluția României în ultimele două decenii, iar prima dintre acestea a fost despre Pariul pe România, la 20 de ani de la aderarea la UE.