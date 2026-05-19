Analiză mediaTRUST: Căderea Guvernului Bolojan a generat o acoperire mediatică internațională de amploare, cu aproape 6.000 de articole, ceea ce confirmă impactul imediat și vizibilitatea globală a evenimentului

Căderea Guvernului Bolojan a generat o acoperire mediatică internațională de amploare, cu aproape 6.000 de articole, ceea ce confirmă impactul imediat și vizibilitatea globală a evenimentului, relevă o analiză mediaTRUST realizată în perioada 1-6 mai 2026.

La 5 mai 2026, Parlamentul României a adoptat moțiunea de cenzură prin care Guvernul condus de prim-ministrul Ilie Bolojan a fost demis. Moțiunea a fost inițiată și susținută de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România.

Evenimentul a generat o acoperire mediatică de amploare la nivel european și global, arată analiza mediaTRUST.

Conform documentului remis CaleaEuropeană.ro, atenția media a explodat în ziua adoptării moțiunii de cenzură când s-au înregistrat peste 5.000 de materiale de presă într-un interval de doar 24 de ore. Aproximativ 86% din totalul articolelor monitorizate în perioada analizată au apărut în ziua de 5 mai.

Diversitatea lingvistică a acoperirii, cu articole publicate în peste 40 de țări și în limbi precum engleza, germana, spaniola, italiana, franceza, turca, confirmă că evenimentul a depășit sfera regională și a intrat în agenda mediatică globală, arată analiza.

Presa de limbă engleză a dominat numeric acoperirea internațională, cu 2.538 de articole (aproximativ 43% din total).

Cu toate acestea, analiza distribuției lingvistice realizată de mediaTRUST relevă un interes ridicat și în restul presei internaționale monitorizate.

„Cea mai mare vizibilitate s-a înregistrat în presa de limbă germană, unde au fost identificate 1.021 de articole, urmată de presa de limbă spaniolă cu 495 de materiale, cea italiană cu 383, presa francofonă cu 292, iar publicațiile de limbă turcă cu 271 de articole. Datele indică un interes semnificativ al spațiului media european pentru evoluțiile politice din România, în special în contextul implicațiilor privind stabilitatea politică, direcția pro-europeană a guvernării și impactul economic al crizei”, arată documentul.

Conform sursei citate, „publicațiile online au relatat despre moțiunea de cenzură și căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, negocierile dintre partide pentru formarea unei noi majorități, consecințele economice ale instabilității politice generate de criza guvernamentală”, în vreme ce reporterii externi au consemnat și poziția președintelui Nicușor Dan față de criza politică în desfășurare.

„Titlurile din mediul digital au încadrat predominant căderea guvernului într-un registru al instabilității politice și al riscului geopolitic, accentuând statutul României de stat membru UE și NATO. Referințele recurente la <<guvern pro-european>>, <<pro-UE>>, <<membru NATO>>, <<haos>>, <<supraviețuire politică>> sau „căderea coaliției” indică un interes major pentru implicațiile externe ale crizei, mai ales în raport cu stabilitatea regională. Un număr semnificativ de titluri au plasat evenimentul în contextul ascensiunii forțelor naționaliste, menționând rolul lui George Simion și conexiunea cu tabăra pro-Trump, ceea ce indică faptul că presa internațională a interpretat moțiunea de cenzură și ca pe o victorie a curentului suveranist-populist în interiorul UE”, mai arată analiza.

