Analiză OCDE: Companiile din domeniul inteligenței artificiale au atras 61% din investițiile globale de capital de risc în 2025

Companiile din domeniul inteligenței artificiale au atras 61% din investițiile globale de capital de risc (VC) în 2025, respectiv 258,7 miliarde de dolari dintr-un total de 427,1 miliarde de dolari, potrivit unei noi a datelor VC realizate de OCDE.

Ponderea investițiilor în inteligența artificială s-a dublat față de 2022, când acestea reprezentau 30% din totalul finanțărilor globale de capital de risc.

Începând cu 2023, cele mai mari volume de investiții au fost direcționate către companiile de AI specializate în infrastructură IT și servicii de găzduire, esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Doar în 2025, aceste companii au atras 109,3 miliarde de dolari.

În total, investițiile în acest segment au ajuns la 256,1 miliarde de dolari în perioada 2012-2025, reflectând importanța strategică a infrastructurii de calcul pentru dezvoltarea și extinderea sistemelor avansate de inteligență artificială.

Investitorii de capital de risc din Statele Unite rămân cei mai activi la nivel global, reprezentând aproximativ 56% din valoarea totală a investițiilor de capital de risc în inteligență artificială în 2025, adică 124 de miliarde de dolari.

Pe următoarele locuri se află investitorii din Regatul Unit, cu 9% (20,7 miliarde de dolari), China, cu 8% (17,2 miliarde de dolari), și Uniunea Europeană, cu 7% (14,5 miliarde de dolari).

În ceea ce privește destinația acestor investiții, companiile din Statele Unite atrag cea mai mare parte a finanțărilor globale în AI, concentrând aproximativ 75% din valoarea totală a tranzacțiilor, echivalentul a 194 de miliarde de dolari.

La distanță se află Uniunea Europeană, cu 6% (15,8 miliarde de dolari), China, cu 5% (13,9 miliarde de dolari), și Regatul Unit, tot cu 5% (13,8 miliarde de dolari).

Investițiile de capital de risc în inteligența artificială sunt din ce în ce mai concentrate în „mega-tranzacții” de peste 100 de milioane de dolari. Începând cu 2023, ponderea finanțărilor provenite din runde de investiții în stadiu incipient a scăzut în raport cu rundele din etapele mai avansate de dezvoltare, pe măsură ce aceste mega-tranzacții au ajuns să reprezinte aproximativ 73% din valoarea totală a investițiilor în AI în 2025.

Dintre acestea, tranzacțiile de peste 1 miliard de dolari reprezintă aproximativ jumătate din valoarea totală a investițiilor în AI, ceea ce indică o concentrare tot mai mare a pieței.

Deși perspectivele pe termen lung pentru inteligența artificială rămân solide, piața capitalului de risc este ciclică. Prin urmare, aceste date reflectă amploarea și direcția tendințelor recente de investiții, însă trebuie interpretate cu prudență atunci când sunt evaluate evoluțiile viitoare.