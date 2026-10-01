Anca Dragu: Banca Națională a Moldovei vede în comunitatea AHK România o punte naturală între industria europeană și oportunitățile pieței moldovenești

Proiectul european al Republicii Moldova este un proces tehnic zilnic de convergență economică, iar comunitatea AHK România reprezintă puntea naturală între experiența industrială europeană și oportunitățile pe care le oferă piața noastră, a declarat miercuri guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul regional organizat la Chișinău de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), în parteneriat cu Agenția de Investiții „Invest Moldova”.

Desfășurat în marja Moldova Business Week 2026, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice, factori de decizie și lideri ai comunității de afaceri din România, Germania și Republica Moldova, având ca temă centrală oportunitățile de investiții și consolidarea relațiilor economice trilaterale.

Anca Dragu a evidențiat faptul că sectorul financiar-bancar reprezintă motorul care susține și accelerează ancorarea europeană a țării. Șefa băncii centrale a subliniat că Republica Moldova a depășit etapa intențiilor, oferind astăzi investitorilor o infrastructură financiară modernă, capabilă să reducă costurile operaționale ale companiilor și să simplifice radical desfășurarea afacerilor.

„Dacă ne uităm la argumentele care fac din Republica Moldova o destinație atractivă pentru investiții, din perspectiva băncii centrale, cel mai puternic pilon este stabilitatea și modernizarea accelerată a infrastructurii noastre financiare. Conectarea la SEPA și lansarea MIA Plăți Instant demonstrează că nu mai vorbim doar despre potențial, ci despre transformări concrete care optimizează capitalul de lucru și conectează direct mediul de afaceri la piața financiară europeană. Proiectul european al Republicii Moldova este un proces tehnic zilnic de convergență economică, iar comunitatea AHK România reprezintă puntea naturală între experiența industrială europeană și oportunitățile pe care le oferă piața noastră. Banca Națională va rămâne un partener de încredere, garantând stabilitate, predictibilitate și un mediu modern pentru dezvoltarea capitalului privat”, a declarat guvernatoarea Anca Dragu.

Un subiect important al intervenției l-a constituit prezentarea rezultatelor concrete obținute prin modernizarea sistemului de plăți. Guvernatoarea a reliefat succesul sistemului național MIA Plăți Instant, care a depășit pragul de 1 milion de utilizatori și a conectat peste 12.000 de agenți economici, oferind transferuri rapide, sigure și la costuri reduse, 24/7. De asemenea, a fost marcat impactul transformațional al conectării la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). În primele 11 luni de la aderare, prin SEPA au fost efectuate aproximativ 1,1 milioane de transferuri în valoare de circa 7,6 miliarde de euro, generând economii de aproximativ 15 milioane de euro pentru cetățeni și mediul de afaceri. Cu un cost mediu de circa 1 euro per tranzacție – de peste 14 ori mai mic comparativ cu comisioanele tradiționale SWIFT -, SEPA a ajuns să proceseze 87% din totalul plăților transfrontaliere în euro ale țării în luna august 2026.

Totodată, au fost punctate progresele remarcabile în materie de stabilitate macroeconomică și aliniere la acquis-ul comunitar. Sistemul bancar moldovenesc este astăzi robust, profund digitalizat și strict supravegheat conform normelor europene, oferind investitorilor străini un cadru de guvernanță și transparență familiar. Aceste reforme au fost reconfirmate recent de agențiile de evaluare financiară: Fitch Ratings a atribuit Republicii Moldova ratingul „BB-/B” cu perspectivă stabilă, iar Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingul suveran la B2 cu perspectivă stabilă, reprezentând cel mai înalt nivel înregistrat de țară în ultimul sfert de secol.

La finalul intervenției, guvernatoarea BNM a reiterat angajamentul băncii centrale de a sprijini diversificarea surselor de finanțare prin dezvoltarea pieței de capital și de a menține un dialog deschis cu comunitatea internațională de afaceri, încurajând companiile române și germane să exploreze cu încredere oportunitățile de investiții din Republica Moldova.