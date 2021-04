Consilierul prezidențial Andrei Muraru, propus pentru poziția de ambasador al României la Washington, a primit aviz favorabil, miercuri, din partea parlamentarilor din comisiile reunite de politică externă ale Camerei Deputaților și Senatului, el invocând în timpul audierilor momentul special al celebrării, anul acesta, a zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic dintre România și SUA, și a marcării, anul viitor, a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic bilateral.

În total, șase candidaţi pentru posturi de ambasadori, printre care Andrei Muraru – propus pentru Statele Unite ale Americii şi George Maior – propus pentru Iordania, au fost avizaţi favorabil, miercuri, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, a anunțat miercuri președintele Comisiei pentru politică externă din Senat, Titus Corlăţean.

“Am primit aviz favorabil la audierea de astăzi, în fața Comisiilor parlamentare reunite pentru politică externă și Comisiilor pentru românii din afara granițelor, pentru poziția de ambasador în Statele Unite ale Americii”, a scris Muraru, pe Facebook.

“În fața membrilor Parlamentului, am vorbit despre prioritățile mandatului meu, subliniind că ridicarea profilului Parteneriatului Strategic cu SUA este obiectivul nostru în perioada următoare. Acest deziderat are la bază consensul că prezența militară și economică americană în regiune este vitală. Începând cu 1997, fiecare administrație și-a adus contribuția la ceea ce numim astăzi o dorință împlinită: SUA sunt principalul partener strategic al României şi unul dintre pilonii de bază ai politicii externe și de securitate a României. Administrația Iohannis, pe care am avut onoarea să o servesc vreme de aproape 7 ani, a consolidat temeinic, la rândul său, această relație cu SUA. Anul acesta se împlinesc 10 ani de la adoptarea documentului politic ce stă la baza cooperării actuale cu SUA, iar la anul vom marca un sfert de veac de parteneriat strategic. E un moment de bilanț, pe care îl privim cu speranță, ca pe un act indispensabil și benefic pentru prezent, dar mai ales pentru generațiile care vor veni”, a spus el, pe larg.

Totodată, Andrei Muraru a subliniat că prioritățile sale vor fi creșterea prezenței militare americane în România, sprijinirea obiectivelor României legate de implementarea prezenței înaintate a NATO pe Flancul Estic, sporirea investițiilor americane în România este de asemenea esențială, transformarea comunității românești din SUA într-un catalizator al dezvoltării relației bilaterale și admiterea României în programul Visa Waiver.

Referitor la obiectivul creșterii prezenței militare a SUA, Muraru a spus că “pentru noi, prezența trupelor americane în România este complementară prezenței NATO înaintate”.

“Avem nevoie de mai multă prezență SUA în România: pe uscat, în aer și pe mare. Nu există îndoieli că România a fost perfect loială alianței NATO, în crizele momentului, iar din 2016, odată cu pactul politic inițiat de Președintele Klaus Iohannis, putem spune, fără să greșim că, pentru noi, ancorarea în civilizația occidentală nu mai înseamnă doar valori comune, ci trece și prin investițiile în securitate. În plus, militarii români și americani au luptat umăr la umăr în ultimii 20 de ani în numeroase teatre de operații. O prezență mai mare a SUA în România ar fi un mesaj în sine cu privire la angajamentul puternic al Washington-ului față de securitatea la Marea Neagră. Este, de asemenea, foarte relevantă această suplimentare de trupe și echipamente din perspectiva descurajării”, a afirmat viitorul ambasador.

În ce privește sporirea investițiilor americane în România, el a spus că această componentă este esențială.

“Companiile americane și românești sunt perfect compatibile, iar investitorii americani încep să considere România un loc bun pentru investiții. Un clasament recent al BNR plasează SUA pe locul 5 în topul investițiilor străine directe (după investitorul final), cu o valoare a investițiilor de 5,8 miliarde euro. Suntem departe de potențial, dar avem perspective bune: în ianuarie 2021 avem o creștere a schimburilor comerciale cu peste 50% față de aceeași lună a anului precedent. Amintesc de asemenea câteva dintre domeniile în care ne vom concentra eforturile pentru cooperarea economică: securitatea rețelelor 5G, sectorul nuclear civil, digitalizarea sau sănătatea”, a mai punctat Muraru.

Referitor la admiterea României în Programul Visa Waiver, viitorul ambasador la României la Washington a invocat necesitatea unei soluții creative, declarându-se convins că ea va fi găsită.

“Cunoaștem bine vulnerabilitățile interne pe care le avem și, în același timp, limitele cauzate de prevederile legale inflexibile în vigoare din SUA. Vom ști curând mai multe despre cauzele care determină refuzul anumitor cereri pe care cetățenii români le fac pentru vize de scurtă ședere în Statele Unite și vom iniția o campanie publică de informare, așa cum a anunțat deja ministrul Bogdan Aurescu. Avem nevoie de asemenea de o soluție creativă la nivel de Congres pe care, sunt convins, că o vom găsi. Sunt astfel încrezător că, până la finalul mandatului Președintelui Iohannis, românii vor călători în SUA fără viză“, a conchis Andrei Muraru.