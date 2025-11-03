Andrej Babiš își îndreaptă atenția asupra regulilor ecologice ale UE. Programul de guvernare al coaliției afirmă că „Pactul Verde European este nesustenabil în forma sa actuală”

Andrej Babiš, populistul de dreapta care a format luni viitorul guvern al Cehiei, intenționează să blocheze planurile Uniunii Europene privind reducerea emisiilor, potrivit programului de guvernare al coaliției, scrie Politico Europe.

Babiš și mișcarea sa ANO au format o coaliție cu partidul de dreapta Motorists for Themselves și cu formațiunea naționalistă Freedom and Direct Democracy. Babiš este așteptat să revină la masa Consiliului European la următoarea reuniune a liderilor UE, care va avea loc la Bruxelles în perioada 18-19 decembrie.

Criticii se tem că Cehia ar putea deveni noua „oaie neagră” a Uniunii Europene, alături de Ungaria lui Viktor Orbán și Slovacia lui Robert Fico.

„Cred că, dacă ne uităm la declarațiile sale și la aliații săi din Europa — precum Viktor Orbán și ceea ce a făcut el cu Ungaria — [Babiš] va începe să împingă Republica Cehă spre margine”, a declarat ministrul ceh de externe Jan Lipavský.

Deși Babiš trebuie încă să fie nominalizat oficial ca prim-ministru de către președintele Cehiei, el are deja planuri ambițioase pentru revenirea sa pe scena europeană: demontarea politicilor verzi ale Uniunii Europene.

„Pactul Verde European este nesustenabil în forma sa actuală, motiv pentru care vom promova o revizuire fundamentală a acestuia”, se arată în proiectul de program al coaliției.

Citiți și: Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice

Noul guvern intenționează să se opună implementării unei noi piețe care ar stabili un preț pentru emisiile generate de încălzire și combustibili (denumită ETS2). Noul sistem de comercializare a emisiilor este o piatră de temelie a eforturilor UE de a reduce emisiile care contribuie la încălzirea globală din sectoarele construcțiilor și transporturilor și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050.

Planul ceh prevede, de asemenea, că guvernul „va iniția o reevaluare la nivel european” a sistemului inițial de comercializare a emisiilor, ETS1, care acoperă poluarea provenită din industriile grele și din sectorul energetic.

Guvernele Uniunii Europene au votat deja în favoarea ETS2, iar acesta urmează să intre în vigoare în 2027. Totuși, proiectul de program al noului guvern ceh include o amenințare de a nu aplica regulile:

„În ceea ce privește certificatele de emisii ETS2 pentru gospodării și transport, suntem pregătiți să nu implementăm acest sistem în legislația cehă și să prevenim astfel impacturile sociale puternic negative asupra societății.”

Proiectul mai arată că viitorul guvern condus de Babiš consideră interdicția Uniunii Europene privind vânzarea și producția de automobile cu motoare cu ardere internă, începând din 2035, drept „inacceptabilă”.

„Uniunea Europeană are limitele sale — nu are dreptul de a impune statelor membre decizii care le afectează suveranitatea internă”, se precizează în document.

Această interdicție, aprobată în 2023 de toate statele membre (în pofida opoziției de ultim moment venite din partea Germaniei), a stârnit numeroase controverse.

Babiš nu este singurul care dorește să conteste regulile Pactului Verde European. Fostul guvern ceh solicitase, la rândul său, amânarea implementării ETS2, iar Estonia a cerut chiar renunțarea completă la acest sistem.

Babiš ar putea găsi un aliat în premierul polonez Donald Tusk, care și-a revendicat meritul pentru introducerea unei „clauze de revizuire” în planurile Uniunii Europene de extindere a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în cadrul reuniunii liderilor de luna trecută.

Deși clauza de revizuire cerută de liderii europeni nu prevede în mod explicit o slăbire a ETS2, Tusk consideră că aceasta va deschide calea unei posibile amânări a măsurii.

Babiš intenționează să supervizeze personal politica europeană — eliminând funcția de ministru pentru afaceri europene și transferând responsabilitatea pentru dosarele UE către un departament „subordonat” direct premierului.

Partidele din coaliție urmează să semneze programul de guvernare, după care se anunță o perioadă tensionată, întrucât Babiš ar intenționa să-l numească pe Filip Turek, controversatul președinte onorific al partidului Motorists’, în funcția de ministru de externe — o decizie pe care președintele Petr Pavel ar putea să o conteste, potrivit unui diplomat european.

Luna trecută, președintele ceh Petr Pavel trasa o serie de condiții pentru noul guvern, printre acestea fiind o poziție fermă pro-UE și pro-NATO, precum și respectarea statului de drept și a democrației.