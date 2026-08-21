Andrii Sybiha a discutat cu Kaja Kallas despre „măsuri concrete menite să consolideze Ucraina și să sporească presiunea asupra Rusiei”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a avut o conversație telefonică cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

Printre temele abordate se numără pașii concreți pentru a consolida apărarea Ucrainei și pentru a spori presiunea asupra Rusiei.

„Am informat-o pe Kaja cu privire la consecințele atacului masiv cu rachete și drone lansat de Rusia noaptea trecută (n.r. miercuri spre joi), precum și la situația actuală de pe câmpul de luptă. Ne-am concentrat asupra unor măsuri concrete menite să consolideze Ucraina și să sporească presiunea asupra Rusiei: capacități suplimentare de apărare antiaeriană, inclusiv protecție antibalistică, sancțiuni mai severe care vizează producția de rachete balistice a Rusiei și lanțurile de aprovizionare ale acesteia, precum și continuarea eforturilor pentru valorificarea deplină a activelor rusești înghețate”, a detaliat Sybiha într-un mesaj publicat pe X.

I had a substantive call with EU High Representative @kajakallas. I briefed Kaja on the consequences of Russia’s massive missile and drone attack last night and the current battlefield situation. We focused on concrete steps to strengthen Ukraine and increase pressure on… pic.twitter.com/SwwW05g7Ny — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 20, 2026

O altă temă discutată a fost securitatea în Marea Neagră și importanța „asigurării coridorului maritim pentru transportul cerealelor ucrainene”, în contextul în care „atacurile Rusiei asupra porturilor și navelor civile amenință economia” ucraineană, „libertatea de navigație și securitatea alimentară globală.”

„Am acordat o atenție deosebită progreselor înregistrate de Ucraina în vederea aderării la UE și pașilor următori pe această cale, precum și evoluțiilor actuale din Ucraina și din restul Europei. Avem o înțelegere clară a priorităților care ne așteaptă și a deciziilor necesare pentru a avansa”, a mai spus ministrul ucrainean de Externe, încheind conversația cu mulțumiri adresate Înaltului Reprezentant al UE pentru „coordonarea strânsă și pentru angajamentul său personal continuu.”

În noaptea de miercuri spre joi, Ucraina a fost din nou vizată de atacuri cu rachete și drone lansate de Rusia, în urma cărora mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite.

Tirul de rachete și drone a pus, de asemenea, în alertă țările vecine membre ale NATO.

Ministerul Apărării din România a anunțat că o dronă „a pătruns în spațiul aerian național al României” la ora 3:21 dimineața, înainte de a se prăbuși câteva minute mai târziu în apropierea localității Grindu, „într-o zonă nelocuită”. Nu au fost raportate victime sau pagube.

Și spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de o dronă rusească, Maia Sandu cerând în acest context o presiune sporită asupra Rusiei.

Pe fondul intensificării incidentelor cu drone rusești, România, R. Moldova și Ucraina depun „eforturi pentru un răspuns regional mai puternic și mai eficient” la „încercările Rusiei de ne testa unitatea și hotărârea”, urmând ca acest aspect să fie discutat în cadrul viitorului summit al Triunghiului de la Odesa.