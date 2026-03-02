Andrii Sybiha arată diferența dintre regimurile autocratice și cele democratice atunci când un partener are nevoie de ajutor: „Regimul iranian se află în dificultate”, însă Moscova nu se grăbește să-și salveze „aliatul”

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, evidențiază diferența dintre alianțele între autocrații și alianțele între democrații atunci când unul dintre statele componente se află în momente de cumpănă.

Într-o referire la situația din Iran, unde „regimul se află în dificultate”, oficialul ucrainean arată că „lipsa sprijinului din partea aliaților săi este deosebit de vizibilă, Rusia fiind în mod special absentă”, deși Moscova și Teheran au semnat „anul trecut un parteneriat strategic cuprinzător pe o perioadă de 20 de ani”.

„Recent, Iranul a aprofundat semnificativ cooperarea în domeniul apărării cu Niger, Mali și Burkina Faso, țări aliniate Rusiei. În acest moment, Moscova nu se grăbește să-și salveze <<aliatul>>. Sincer vorbind, Putin probabil că este mai preocupat de creșterea prețurilor petrolului decât de <<partenerii>> săi din Teheran. De exemplu, Rusia nu a inițiat încă o declarație BRICS, în ciuda faptului că Iranul s-a alăturat grupului în urmă cu doi ani. Putin și-a exprimat condoleanțele după moartea lui Khamenei; asta este tot. Concluzia este că Moscova îi va trăda întotdeauna pe cei care contează pe sprijinul său. În momentele cele mai critice, Rusia își va spăla mâinile de partenerii săi. Acest lucru s-a întâmplat de multe ori în trecut. Căderea lui Assad, Maduro și Khamenei va avea implicații strategice pentru regimul de la Moscova, aducând mai aproape propria dispariție”, a arătat Sybiha într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Comparativ cu atitudinea Rusiei față de partenerii săi, Uniunea Europeană a susținut Ucraina încă de la început în eforturile sale de a-și exercita dreptul inerent la autoapărare împotriva războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Moscova la 24 februarie 2022. UE a adoptat sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei și, împreună cu statele membre, reprezintă principalul furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei, acestea au acordat 193,3 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei și poporului său. Asistența include:

103,3 miliarde de euro în sprijin financiar, economic și umanitar

69,3 miliarde de euro în sprijin militar

17 miliarde de euro în sprijin pentru refugiații din UE

3,7 miliarde de euro din veniturile provenite din activele rusești imobilizate

De asemenea, cu ocazia împlinirii a patru ani de război rus în Ucraina, Uniunea Europeană a promis peste 1 miliard de euro pentru reconstrucția infrastructurii energetice distruse a Ucrainei și a dat asigurări că își va respecta angajamentul de a acorda Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro.

În aceeași zi de 24 februarie, Marea Britanie a anunțat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Moscovei și a promis 30 de milioane de lire sterline destinată consolidării rezilienței energetice a Ucrainei și sprijinirii redresării, ducând sprijinul total al Regatului Unit la 21,8 miliarde de lire sterline de la începutul războiului.