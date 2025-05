Andrii Sybiha și Kaja Kallas au discutat despre ”pregătirile pentru vizita miniștrilor de externe ai UE în Ucraina” de Ziua Europei: Suntem recunoscători UE pentru sprijinul său constant

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a avut o discuție cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, despre agenda Ucraina-UE și pentru a-și coordona ”pașii înainte de evenimentele internaționale importante”.

”Am informat-o pe colega mea cu privire la semnarea Acordului privind înființarea unui fond de investiții pentru reconstrucție Ucraina-Statele Unite. Aceasta marchează o etapă importantă în parteneriatul strategic Ucraina-SUA care vizează consolidarea economiei și securității Ucrainei. Am discutat despre eforturile diplomatice recente și pașii următori în vederea obținerii unei păci echitabile și durabile”, a subliniat oficialul ucrainean într-un mesaj publicat pe platforma de socializare X.

— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 1, 2025