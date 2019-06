Andrus Ansip anunță că renunță la mandatul de comisar european pentru a-l prelua pe cel de europarlamentar: A fost o onoare să servesc Europa în Echipa Juncker

Vicepreședintele Andrus Ansip (Estonia), comisarul european pentru piața unică digitală, a anunțat că renunță la postul din Executivul european pentru a-și prelua mandatul de europarlamentar.

”A fost o onoare să servesc Europa în Echipa Juncker și sunt recunoscător pentru această oportunitate”, a scris Ansip în scrisoarea de demisie înaintată președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, datată cu 14 iunie, informează Politico Europe.

It’s official. My work as @EU_Commission VP ends with the month of June. From July I will be a Member of the European Parliament.

Thank you @JunckerEU, colleagues commissioners and staff all across the house for an excellent cooperation over past 5 years. We have achieved a lot pic.twitter.com/erxgof45x4

— Andrus Ansip (@Ansip_EU) June 17, 2019