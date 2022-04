Andrzej Duda și Boris Johnson, „profund îngrijorați” de prezența militară a Rusiei în Belarus: Vom lucra împreună pentru a aborda orice amenințare la adresa NATO

Premierul britanic Boris Johnson a avut joi o întrevedere, la Londra, cu președintele polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre modul în care Marea Britanie și Polonia ar putea accelera sprijinul defensiv pentru Ucraina.

Regatul Unit și Polonia au anunțat începutul unei noi ere în relațiile lor, cu un angajament de a crea legături tot mai profunde și de a revoluționa cooperarea în domeniul apărării și securității.

Cele două țări vor începe un program de lucru comun pentru a se asigura că actuala cooperare în domeniul securității europene este extinsă și consolidată pentru anii și deceniile următoare. Regatul Unit și Polonia au o înțelegere comună a amenințărilor și provocărilor la adresa securității euro-atlantice și sunt angajate în apărarea colectivă prin intermediul NATO.

Cei doi lideri și-au împărtășit oroarea față de masacrul comis de forțele rusești la Bucea, informează comunicatul oficial.

„Suntem, de asemenea, profund îngrijorați de prezența militară a Rusiei în Belarus. Vom lucra împreună pentru a aborda orice amenințare la adresa NATO. Am convenit să intensificăm exercițiile dintre armatele noastre și să lucrăm împreună pentru a sprijini o poziție de apărare consolidată pe termen lung pentru NATO, care să susțină securitatea tuturor aliaților, înainte de summitul NATO din iunie. De asemenea, ne vom intensifica activitatea comună de combatere a amenințărilor cibernetice și a dezinformării, inclusiv prin intermediul unui nou hub cibernetic comun și a unui efort mai mare de combatere a propagandei rusești în întreaga lume”, au transmis cei doi lideri.

Ambii lideri au fost de acord că Occidentul trebuie să își accelereze sprijinul acordat Ucrainei în zilele următoare și să meargă mai departe cu echipamentele pe care le furnizează.

Boris Johnson i-a mulțumit liderului polonez pentru bunătatea și generozitatea Poloniei față de refugiații ucraineni, spunându-i că Marea Britanie își va tripla sprijinul umanitar acordat Poloniei, oferind 30 de milioane de lire sterline pentru a se asigura că provizii vitale ajung la cei care fug din calea războiului din Ucraina.

„Le mulțumesc polonezilor pentru tot ceea ce fac pentru a sprijini Ucraina. Regatul Unit vă este alături și vă împărtășește hotărârea de a ajuta Ucraina din punct de vedere diplomatic, politic, economic și militar”, a scris Johnson, pe Twitter.

I salute the Polish people for all they are doing to support Ukraine.

The UK stands with you and shares your determination to help Ukraine diplomatically, politically, economically and militarily.

Solidarność 🇬🇧 🇺🇦 🇵🇱 pic.twitter.com/jwTnxPteor

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2022