Andy Burnham, primul premier britanic care confirmă interferența Rusiei în referendumul Brexit din 2016, pledând pentru un nou acord post-Brexit cu UE

Premierul britanic Andy Burnham a devenit duminică primul lider de pe Downing Street care afirmă că Rusia a intervenit în referendumul pentru Brexit, după ce a cerut clarificări privind implicarea Kremlinului în votul din 2016 la preluarea mandatului.

Într-o intervenție în podcastul The Rest is Politics, Burnham a spus că a întrebat dacă Moscova a încercat să influențeze referendumul și a primit confirmarea că acest lucru s-a întâmplat.

„Am pus întrebarea când am venit la Downing Street: a existat o intervenție a Rusiei în referendumul din 2016? Am primit un răspuns clar că da, a existat”, a insistat el.

Declarațiile lui Burnham reprezintă o schimbare semnificativă față de poziția guvernelor conservatoare precedente, care au susținut că nu există dovezi că Rusia ar fi reușit să influențeze rezultatul referendumului, remarcă The Guardian.

Prim-ministrul nu a dezvăluit cine i-a furnizat această evaluare, pe ce dovezi s-a bazat aceasta sau dacă vreo intervenție a influențat rezultatul votului.

Luni, Burnham se va adresa în Parlament cu mesajul că Marea Britanie trebuie să ia în considerare o relație nouă și mai strânsă cu Uniunea Europeană, susținând că un nou acord post-Brexit cu UE ar putea stimula creșterea economică și ar contribui la controlul imigrației, conform Reuters.

Recent, într-un discurs rostit la Liverpool în fața propriului partid, premierul laburist a afirmat că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”. El a anunțat că va prezenta, în cursul acestui an, mai multe opțiuni pentru o relație pe termen lung între Regatul Unit și Uniunea Europeană

Un raport publicat în 2020 de Comisia parlamentară pentru informații și securitate a criticat guvernul și serviciile de informații pentru că nu au investigat în mod corespunzător o posibilă intervenție a Rusiei în referendum.

Burnham a afirmat că Marea Britanie trebuie să fie mai transparentă în privința tentativelor statelor ostile de a interveni în politica sa, în special în contextul în care liderii europeni încearcă să gestioneze ascensiunea extremei drepte.

Luna trecută, prim-ministrul a criticat războiul informațional al Rusiei într-un discurs susținut în fața Adunării Generale a ONU, afirmând că există dovezi că Moscova a încercat să intervină în alegerile generale din 2019.

„Este important ca aceste lucruri să fie consemnate clar acum și cred că acest lucru îi ajută pe alegătorii din Germania și Franța să înțeleagă că o parte din această politică este inițiată de dușmanii noștri, și anume Rusia. Cred că, de fapt, am fost prea mult în defensivă în această privință și nu i-am informat suficient pe oameni cu privire la amploarea eforturilor depuse din străinătate pentru a perturba procesul politic”, a spus el.

El a spus că a discutat despre amenințarea reprezentată de partidul german de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) cu cancelarul german Friedrich Merz, în timpul unei vizite la Berlin în această săptămână. Potrivit lui Burnham, Merz și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legăturile partidului cu Rusia.

„Un lucru pe care i l-am spus cancelarului Merz […] este că trebuie să vă sprijinim în gestionarea amenințării cu care vă confruntați și, în special, a tipului de politică pe care trebuie să îl înfruntați. Știți, el îmi spunea că AfD are în mod clar legături cu Rusia – este finanțat de Rusia, cred”, a conchis premierul britanic.

Un sondaj Politico publicat la finalul lunii septembrie arată că șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană.