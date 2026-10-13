Andy Burnham promite un „dialog serios” cu privire la relația Regatului Unit cu UE: Menținerea statu quo-ului nu este suficientă pentru Marea Britanie. Trebuie să privim lumea așa cum este ea astăzi

Premierul britanic Andy Burnham a promis un „dialog serios” cu privire la viitorul loc al Regatului Unit în Europa, afirmând că relația actuală „nu este suficient de bună” și prezentând summitul de la Bruxelles de luna viitoare ca un posibil prim pas către aderarea la Uniunea Europeană, informează The Guardian.

Prim-ministrul a declarat că Marea Britanie trebuie să adopte o „perspectivă lucidă și rațională” asupra relației sale pe termen lung cu Uniunea Europeană pentru a stimula creșterea economică și a controla imigrația, ceea ce presupune depășirea limitelor impuse în prezent de Partidul Laburist.

Într-o declarație adresată deputaților, prima de la încheierea congresului partidului, Burnham a afirmat că ar fi o „neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor” din partea guvernului său să renunțe la explorarea unor relații mai strânse cu UE.

„Nu ar trebui să ignorăm această oportunitate și sper că toate părțile din această Cameră vor susține eforturile guvernului de a obține un rezultat pozitiv. Cred că șansele noastre de a reuși vor crește dacă vom fi deschiși la o discuție despre relația noastră cu UE pe termen lung. Dacă ne dorim cu adevărat să promovăm creșterea economică, să controlăm imigrația, să ne apărăm valorile și securitatea, aceasta este o discuție pe care trebuie să o purtăm. Menținerea statu quo-ului nu este suficientă pentru Marea Britanie. Mai rău, ar fi o neglijență gravă în îndeplinirea îndatoririlor noastre să ignorăm acest aspect. Trebuie să privim lumea așa cum este ea astăzi, cu calm, luciditate și ratiune, pentru a analiza ce este cel mai bine pentru țara noastră. Prioritatea noastră imediată este asigurarea unui rezultat de succes la summit, iar eu cred că ar trebui apoi să inițiem un dialog serios cu privire la diferitele opțiuni pentru relația noastră pe termen lung”, a afirmat el.

Burnham a negat că ar relua dezbaterea privind Brexit-ul, insistând că respectă rezultatul referendumului, dar a adăugat că dorește să adopte o „abordare pragmatică” pentru a stimula creșterea economică și a îmbunătăți cooperarea în domeniul migrației.

El a fost pus în defensivă din cauza declarațiilor sale din cadrul unui podcast difuzat duminică, în care a afirmat că Rusia s-a amestecat în procesul Brexit-ului, respingând sugestiile lui Kemi Badenoch, liderul Partidului Conservator, potrivit cărora ar fi folosit o formulare neclară.

„Este un fapt dovedit că actori ruși au încercat să se amestece în alegerile generale din 2019, și considerăm că este de neconceput ca aceasta să fi fost prima dată”, a spus el.

Burnham a declarat duminică că este clar că Rusia a intervenit în referendumul privind Brexit-ul din 2016, după ce a solicitat răspunsuri cu privire la temă după ce a preluat funcția de premier. El nu a dezvăluit cine i-a furnizat această evaluare, pe ce dovezi se bazează aceasta sau, mai ales, dacă vreo astfel de intervenție a influențat rezultatul.

Viitorul summit de „resetare” a relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va avea loc pe 20 noiembrie, la Bruxelles, punând capăt unei perioade de incertitudine, cu cele două părți căutând să semneze acorduri privind produsele alimentare și băuturile, mobilitatea tinerilor și tranzacționarea emisiilor, acorduri care, potrivit lui Burnham, ar putea genera un impuls economic de 10 miliarde de lire sterline pe an.