Andy Burnham și Donald Trump au convenit într-o discuție telefonică nevoia de a „continua eforturile în vederea unui armistițiu” în Ucraina

Premierul britanic Andy Burnham a avut o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia cei doi lideri „au convenit asupra necesității de a continua eforturile în vederea unui armistițiu” în Ucraina care „să prevină pierderi suplimentare de vieți omenești.”

Potrivit unui comunicat al Downing Street, prim-ministrul britanic a reiterat „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina și pentru recentele negocieri de pace conduse de SUA.”

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, Burnham „a subliniat angajamentul Regatului Unit de a depune eforturi pentru pace și securitate în regiune, accentuând importanța soluției celor două state, a redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a asigurării faptului că Iranul nu va intra niciodată în posesia unei arme nucleare.”

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Moscova și Kyiv într-o încercare de a revitaliza negocierile stagnante de a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe.

Citiți și: Zelenski, după discuțiile cu emisarii lui Trump: Războiul pare că va continua și în timpul iernii. Problema teritorială poate fi soluționată doar la nivelul liderilor

Cei doi au fost mediatori-cheie ai SUA în cadrul negocierilor de pace cu privire la Ucraina, care au ajuns într-un impas. Witkoff a efectuat mai multe vizite la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin în 2025 și la începutul anului 2026 și s-a întâlnit cu Zelenski în SUA, Germania și Franța.

După ce Trump a revenit la putere la începutul anului 2025, SUA au lansat o campanie intensă pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, axat pe compromisuri teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucția postbelică.

Washingtonul a exercitat inițial o presiune puternică asupra Kievului pentru a accepta propunerile, dar la începutul anului 2026, negocierile au eșuat.

În ultimele săptămâni, Washingtonul și-a reînnoit eforturile de a dialoga cu Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, vizitând capitala Rusiei la sfârșitul lunii august.

Ratcliffe a profitat de această vizită pentru a face presiuni asupra Rusiei să-și reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului și pentru a o îndemna să nu escaladeze conflictul cu aliații americani din NATO.