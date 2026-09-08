Andy Burnham și Donald Trump au convenit într-o discuție telefonică nevoia de a „continua eforturile în vederea unui armistițiu” în Ucraina

MAREA BRITANIESUA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
de citit in1 min.
© Lauren Hurley / No 10 Downing Street

Premierul britanic Andy Burnham a avut o discuție telefonică cu președintele american Donald Trump, în cadrul căreia cei doi lideri „au convenit asupra necesității de a continua eforturile în vederea unui armistițiu” în Ucraina care „să prevină pierderi suplimentare de vieți omenești.”

Potrivit unui comunicat al Downing Street, prim-ministrul britanic a reiterat „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina și pentru recentele negocieri de pace conduse de SUA.”

În ceea ce privește Orientul Mijlociu, Burnham „a subliniat angajamentul Regatului Unit de a depune eforturi pentru pace și securitate în regiune, accentuând importanța soluției celor două state, a redeschiderii Strâmtorii Ormuz și a asigurării faptului că Iranul nu va intra niciodată în posesia unei arme nucleare.”

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au vizitat Moscova și Kyiv într-o încercare de a revitaliza negocierile stagnante de a pune capăt războiului din Ucraina, informează Politico Europe

Citiți și: Zelenski, după discuțiile cu emisarii lui Trump: Războiul pare că va continua și în timpul iernii. Problema teritorială poate fi soluționată doar la nivelul liderilor

Cei doi au fost mediatori-cheie ai SUA în cadrul negocierilor de pace cu privire la Ucraina, care au ajuns într-un impas. Witkoff a efectuat mai multe vizite la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin în 2025 și la începutul anului 2026 și s-a întâlnit cu Zelenski în SUA, Germania și Franța.

După ce Trump a revenit la putere la începutul anului 2025, SUA au lansat o campanie intensă pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, axat pe compromisuri teritoriale, garanții de securitate pentru Ucraina și reconstrucția postbelică.

Washingtonul a exercitat inițial o presiune puternică asupra Kievului pentru a accepta propunerile, dar la începutul anului 2026, negocierile au eșuat.

În ultimele săptămâni, Washingtonul și-a reînnoit eforturile de a dialoga cu Moscova, directorul CIA, John Ratcliffe, vizitând capitala Rusiei la sfârșitul lunii august.

Ratcliffe a profitat de această vizită pentru a face presiuni asupra Rusiei să-și reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului și pentru a o îndemna să nu escaladeze conflictul cu aliații americani din NATO.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
România are cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din UE, în timp ce firmele românești sunt printre cele mai îndatorate, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu
România are cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din UE, în timp ce firmele românești sunt printre cele mai îndatorate, avertizează viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu
Articolul următor
”Europa nu-și poate permite să normalizeze extrema dreaptă”, avertizează Partidul Socialiștilor Europeni
”Europa nu-și poate permite să normalizeze extrema dreaptă”, avertizează Partidul Socialiștilor Europeni
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

Articole Populare