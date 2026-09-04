Andy Burnham și Emmanuel Macron au discutat despre apropierea Regatului Unit de UE și crearea în Ucraina a unor linii de asamblare pentru rachete SCALP

Premierul britanic Andy Burnham și președintele francez Emmanuel Macron au discutat joi, la Londra, despre apropierea Regatului Unit de Uniunea Europeană și următorii pași pentru crearea în Ucraina a unor linii locale de asamblare a rachetelor cu rază lungă de acțiune SCALP, care utilizează tehnologie britanică, potrivit unui comunicat al guvernului britanic.

Întâlnirea a avut loc la reședința premierului britanic din Downing Street, la o zi după ce Macron, Burnham și regele Charles al III-lea au vizitat expoziția dedicată Tapiseriei de la Bayeux de la British Museum.

La începutul discuțiilor, Andy Burnham i-a mulțumit președintelui francez pentru împrumutarea tapiseriei de către Franța, apreciind că gestul simbolizează legăturile dintre cele două țări și reprezintă o declarație de unitate într-o lume tot mai divizată.

Cei doi lideri au abordat apoi eforturile guvernului britanic de apropiere de Europa. Burnham a atras atenția că agenda „Made in Europe” ar putea genera dificultăți importante pentru industria britanică, iar cele două părți au convenit că trebuie să identifice împreună o soluție care să le protejeze interesele comune.

În ceea ce privește Ucraina, premierul britanic și președintele francez au analizat următorii pași pentru înființarea pe teritoriul ucrainean a unor linii locale de asamblare pentru rachetele SCALP. Cei doi au trecut în revistă și rezultatele reuniunii Coaliției de Voință desfășurate săptămâna trecută la Kiev.

SCALP este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune dezvoltată în cooperare franco-britanică, versiunea utilizată de Regatul Unit fiind cunoscută sub numele de Storm Shadow.

Migrația ilegală peste Canalul Mânecii s-a aflat, de asemenea, pe agenda întrevederii. Burnham a afirmat că cooperarea dintre Regatul Unit și Franța produce rezultate, iar echipele operative înregistrează progrese în reducerea numărului de traversări cu ambarcațiuni mici. Cei doi lideri au apreciat că aceste eforturi trebuie extinse la nivel european pentru descurajarea migrației ilegale.

Discuțiile au vizat și situația din Orientul Mijlociu, inclusiv necesitatea detensionării situației din Strâmtoarea Ormuz. Premierul britanic a calificat drept inacceptabilă cea mai recentă decizie a Israelului privind colonia E1, considerând că aceasta subminează perspectiva soluției celor două state.

Burnham și Macron au convenit să intensifice cooperarea în ansamblul provocărilor comune și să continue dialogul bilateral.