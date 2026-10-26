Andy Burnham spune că „i-ar plăcea să vadă” Regatul Unit revenind în UE în timpul vieții sale, dar exclude posibilitatea ca acest lucru să aibă loc în actuala legislatură

Ieșirea Mării Britanii din Uniunea Europeană nu a produs rezultatele promise inițial cetățenilor, a slăbit economică, iar acordul actual nu este suficient de bun, a subliniat premierul britanic Andy Burnham.

În pofida acestei situații, el a exclus schimbări majore în timpul actualei legislaturi, informează The Guardian.

Prim-ministrul a afirmat că Marea Britanie s-a trezit cu un „Brexit mai dur decât cel propus în campania pentru referendum” și că acesta nu a contribuit la controlarea imigrației.

Sprijinind regulile mai stricte privind imigrația propuse de ministrul de interne, el a spus că Brexit-ul a slăbit capacitatea Regatului Unit de a-și controla frontierele, întrucât nu mai poate trimite oameni înapoi în Europa.

Când a fost întrebat direct luni dacă dorește ca Marea Britanie să revină în UE, Burnham a declarat pentru emisiunea „Good Morning Britain”: „Am spus că voi fi sincer și că, în timpul vieții mele, mi-ar plăcea să văd acest lucru realizându-se, dar nu voi merge mai departe decât opinia publică. Nu voi impune aici propriile mele opinii. Trebuie să vă asigurați că publicul britanic este cel care decide.”

Explicând de ce a adus în discuție chiar posibilitatea de a „merge până la capăt” în ceea ce privește relațiile mai strânse cu UE, Burnham a declarat: „Privind înapoi la Brexit… nu cred că lucrurile s-au desfășurat așa cum se spunea la momentul respectiv. Am avut parte de un Brexit mai dur decât cel propus în campania pentru referendum. Acest lucru ne-a slăbit economia. De asemenea, ne-a slăbit controlul asupra imigrației, iar acest lucru ar putea surprinde pe unii, deoarece aceasta era marea problemă, dar de atunci a apărut criza bărcilor mici și acum ne confruntăm cu o formă diferită de imigrație.”

El a evidențiat că actualul acord dintre UE și Marea Britanie „nu este suficient de bun” și a domolit așteptările privind o reîntoarcere în UE în viitorul apropiat.

„Nu propun reintegrarea (în UE) în cadrul acestei legislaturi. Suntem foarte, foarte departe de asta în acest moment. Ceea ce spun este că trebuie să adoptăm câteva măsuri practice pentru ca acordul să funcționeze mai bine”, a mai spus Burnham.

Premierul britanic și-a exprimat zilele trecute deschiderea față de reluarea liberei circulații între Regatul Unit și Uniunea Europeană, în contextul în care cele două părți se pregătesc pentru summitul liderilor de luna viitoare.

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El a sugerat că revenirea la libera circulație nu ar constitui o linie roșie în cadrul negocierilor, având în vedere că tendințele în materie de imigrație s-au schimbat de când Regatul Unit a votat în favoarea ieșirii din UE în 2016. Cu toate acestea, Burnham a afirmat că nu va „adopta încă o poziție fermă” cu privire la această chestiune.

Viitorul summit de „resetare” a relației dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit va avea loc pe 20 noiembrie, la Bruxelles, punând capăt unei perioade de incertitudine, cu cele două părți căutând să semneze acorduri privind produsele alimentare și băuturile, mobilitatea tinerilor și tranzacționarea emisiilor, acorduri care, potrivit lui Burnham, ar putea genera un impuls economic de 10 miliarde de lire sterline pe an.