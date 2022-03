Angajament fără precedent al SUA pentru reforme în direcția consolidării protecției vieții private și a libertăților civile în noul Cadru Transatlantic privind Confidențialitatea Datelor agreat cu UE

Corespondență din Bruxelles

Președintele american Joe Biden și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au semnat vineri, la Bruxelles, un acord pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, o declarație comună publicată de Casa Albă și Comisia Europeană care prevede edificarea unui grup operativ privind securitatea energetică și prin care SUA se angajează să asigure o majorare a livrărilor de gaze naturale lichefiate. Declarația UE – SUA privind securitatea energetică a fost adoptată în timp ce liderii celor 27 de state membre ale UE discută vineri la nivelul Consiliului European tema securității energetice. În ceea ce privește România, președintele Klaus Iohannis a avut joi, la Bruxelles, o discuție cu prim-ministrul bulgar Kiril Petkov cu privire la finalizarea interconectorului de gaz natural lichefiat dintre Bulgaria și Grecia prin care vor putea fi transportate gaze și către țara noastră.

“Statele Unite și Comisia Europeană s-au angajat să reducă dependența Europei de energia rusă. Reafirmăm angajamentul nostru comun față de securitatea și durabilitatea energetică a Europei și față de accelerarea tranziției globale către o energie curată. Condamnând în termenii cei mai fermi continuarea invaziei Rusiei în Ucraina, ne exprimăm solidaritatea și sprijinul față de Ucraina. Împărtășim obiectivul comun de a aborda urgența în materie de securitate energetică – asigurarea aprovizionării cu energie a UE și a Ucrainei”, au statuat Biden și von der Leyen, într-o nouă declarație comună care urmează celei de joi seară, când cei doi lideri au hotărât să continue eforturile transatlantice coordonate pentru a sprijini poporul ucrainean, pentru a impune costuri severe Rusiei pentru acțiunile sale nejustificate și pentru a consolida reziliența democrațiilor, economiilor și societăților euro-atlantice.

Vorbind în cadrul unor declarații de presă susținute la sediul Ambasadei SUA la Bruxelles, Joe Biden a precizat că aceasta este “o nouă inițiativă revoluționară între UE și Statele Unite”.

Livrările de gaze naturale lichefiate din partea SUA reprezintă aproximativ 10% din totalul importurilor de gaze rusești ale UE de anul trecut, în timp ce dependența europeană de gazul din Rusia este la 40%, cu o pondere de 20% a gazelor naturale în mixul energetic european.

“Ne unim pentru a reduce dependența Europei de energia din Rusia. Putin a utilizat resursele Rusiei pentru a constrânge și manipula vecinii săi și a utilizat profiturile pentru a-și finanța mașinăria de război. Această inițiativă se concentrează pe două aspecte esențiale: în primul rând, sprijinirea Europei pentru a-și reduce cât mai repede posibil dependența de gazul rusesc, iar în al doilea rând, reducerea cererii de gaz a Europei în general“, a spus Biden, amintind că atunci când a anunțat că SUA vor interzice importurile de petrol din Rusia a spus că Statele Unite fac acest pas pentru că este exportator net de energie.

“Noi putem face acest pas când alții nu pot, dar lucrăm îndeaproape cu Europa și cu partenerii noștri pentru a dezvolta o strategie pe termen lung pentru a reduce dependența lor de energia rusă”, a spus Biden la data de 8 martie, în timp ce, la Strasbourg, Comisia Europeană a prezentat inițiativa “RePowerEU”, care reprezintă liniile generale ale unui plan menit să asigure independența Europei de combustibilii fosili din Rusia cu mult înainte de 2030, începând cu gazele naturale.

Alături de von der Leyen, Biden a spus că salută “declarația puternică” a Uniunii Europene cu privire la intenția de a pune capăt dependenței energetice de Rusia. “Astăzi am căzut de acord asupra unui plan de joc comun către acest obiectiv”, a adăugat Biden.

Astfel, Statele Unite și Comisia Europeană vor înființa imediat un grup operativ comun privind securitatea energetică pentru a stabili parametrii acestei cooperări și pentru a asigura punerea în aplicare a acesteia. Grupul operativ va fi prezidat de un reprezentant al Casei Albe și de un reprezentant al președintelui Comisiei Europene.

Declarația comună subliniază că Statele Unite se vor strădui să asigure, inclusiv prin colaborarea cu partenerii internaționali, volume suplimentare de gaze naturale lichefiate (GNL) pentru piața UE de cel puțin 15 miliarde de metri cubi în 2022, cu creșteri preconizate în continuare. De asemenea, Comisia Europeană va colabora cu statele membre ale UE pentru a asigura o cerere stabilă de GNL suplimentar din SUA până cel puțin în 2030, de aproximativ 50 de miliarde de metri cubi pe an.

“Parteneriatul transatlantic este mai puternic și mai unit ca niciodată. Și suntem hotărâți să ne opunem războiului brutal al Rusiei. Acest război va fi un eșec strategic pentru Putin. Cooperarea noastră cu privire la cele patru valuri succesive de sancțiuni împotriva Rusiei a fost extraordinară și excepțională. Sancțiunile își fac acum loc adânc în sistemul rusesc, secătuind resursele lui Putin pentru a finanța acest război atroce. (…) Vă mulțumim că susțineți securitatea energetică a Europei și independența energetică față de Rusia. Angajamentul de a ne furniza încă 15 miliarde de metri cubi de GNL în acest an reprezintă un pas important în această direcție. Europa va depune eforturi pentru a asigura o cerere stabilă de GNL suplimentar american până cel puțin în 2030”, a declarat și Ursula von der Leyen.

Potrivit unui infografic al Comisiei Europene, mixul energetic al Uniunii Europene este distribuit astfel: 39% din energie este produsă din surse regenerabile, 35% din combustibili fosili și 25% este ponderea energiei nucleare. Din 35% din rândul combustibililor fosili, 20% provin din gaze naturale.

