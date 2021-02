Angela Merkel cere liderilor UE consens privind “busola strategică” pentru suveranitate în materie de apărare: Germania și Franța continuă proiectele militare privind drone, avioane și tancuri

Şefii de stat şi de guvern din UE se vor reuni pe 25 şi 26 februarie pentru un summit european extraordinar prin videoconferinţă consacrat problemelor de sănătate, apărare şi securitate, a declarat joi purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului European Charles Michel.

Summitul va începe pe 25 februarie la 14:00 GMT cu o sesiune dedicată ”coordonării privind COVID-19”, apoi va fi urmat a doua zi la 8:00 GMT de o altă întâlnire virtuală pe probleme de ”securitate şi apărare”, a precizat purtătorul de cuvânt pe Twitter.

