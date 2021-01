Angela Merkel consideră ”problematică” suspendarea lui Trump de pe rețelele de socializare: Este nevoie de un cadru în care se poate face comunicarea pe rețelele sociale

Preşedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, l-a nominalizat luni pe fostul diplomat de carieră William Burns pentru funcţia de director al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), a anunţat echipa de tranziţie a lui Biden, într-un comunicat.

“Poporul american va dormi fără griji cu el în calitate de viitor director al CIA. Bill Burns este un diplomat exemplar, cu o experienţă de câteva decenii pe scena mondială, care ne-a protejat populaţia şi ţara. Împărtăşeşte aceeaşi opinie ca şi mine, cum că serviciile de informaţii trebuie să fie apolitice şi că profesioniştii dedicaţi din cadrul serviciilor secrete merită gratitudinea şi respectul nostru”, se menţionează în comunicatul echipei lui Biden.

Un anunț a fost făcut ulterior pe Twitter și de președintele ales Joe Biden.

I’m asking Ambassador Bill Burns to lead the Central Intelligence Agency because he’s dealt with many of the thorniest global challenges we face. As a legendary career diplomat, he approached complex issues with honesty, integrity and skill. That’s exactly how he’ll lead the CIA. pic.twitter.com/ypnuH016BV

— Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021