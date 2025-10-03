Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei

Fostul cancelar german Angela Merkel, primul lider german post-Război Rece provenit din estul fost comunist, a criticat vineri decizia guvernului condus de unul dintre succesorii săi, Friedrich Merz, de a nu avea un invitat special din Europa de Est sau din estul Germaniei la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 35 de la reunificarea Germaniei.

Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.

Merkel, care s-a retras din viața publică în 2021 după 16 ani petrecuți în poziția de cancelar al Germaniei, a evitat de multe ori să critice politica țării sale după ieșirea din arena politică, însă de această dată a făcut o excepție.

Referindu-se la oaspeții invitați la ceremoniile de Ziua Unității Germane, Merkel a declarat la postul de televiziune ZDF că pe lângă președintele francez Emmanuel Macron, pe care îl apreciază, nu au fost chemați și invitați de onoare din Est.

„Dar poate că s-ar fi putut invita și pe cineva din Europa de Est sau din Germania de Est ca invitat special, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea Germaniei”, a spus Merkel, conform Der Spiegel.

Criticată la rândul său pentru politica ușilor deschise pentru migranți și pentru abordarea împăciuitoare față de președintele rus Vladimir Putin, în contextul dependenței energetice a Germaniei de gazul rusesc, Angela Merkel nu l-a socotit pe Friedrich Merz între aliații săi în cadrul CDU, formațiune pe care a condus-o aproape două decenii.

Friedrich Merz a preluat conducerea CDU după eșecul electoral al creștin-democraților în 2021, iar la alegerile anticipate din februarie 2025 a revenit pe primul loc în preferințele electoratului, ceea ce l-a propulsat pe rivalul lui Merkel în poziția de cancelar.

Printre momentele cheie ale ceremoniilor de la Saarbrücken au fost discursurile cancelarului Merz și invitatului de onoare, Emmanuel Macron.

Merz a avertizat că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care cancelarul german a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea Germaniei și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.

„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.

„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis el, în aplauzele publicului.