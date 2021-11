Angela Merkel, despre viitorul Germaniei “post-Merkel” și probabila epocă “Scholz”: “Un semnal liniștitor într-o lume foarte turbulentă”

De astăzi, 8 noiembrie, cetățenii Uniunii Europene care s-au vaccinat împotriva COVID-19 pot călători din nou în Statele Unite ale Americii.

„Ridicarea interdicției de călătorie reflectă faptul că Europa este cel mai vaccinat continent din lume”, a transmis comisarul european pentru piața internă, Thierry Breton, pe contul personal de Twitter.

