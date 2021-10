Angela Merkel, elogiată de Mario Draghi la ultima sa vizită bilaterală în Cetatea Eternă: A condus Germania și UE cu “europenism autentic” și “a fost o lumină călăuzitoare a multilateralismului”

Premierul italian Mario Draghi a lăudat joi serviciul pe care cancelarul german Angela Merkel l-a adus Uniunii Europene, descriind-o pe aceasta ca fiind “o lumină călăuzitoare a multilateralismului” cu un rol decisiv în modelarea Europei.

Șeful guvernului de la Roma a primit-o la Palazzo Chigi, pe șefa guvernului german, aflată la finalul unei prodigioase cariere politice în slujba Germaniei și a Europei. Aceasta a fost ultima sa vizită oficială bilaterală în capitala Italiei înainte de a-și încheia mandatul de cancelar, deși Merkel va mai veni probabil la Roma cel puţin încă o dată în calitate oficială, pentru summitul G20 de la sfârşitul lunii octombrie.

Politicianul german a jucat un ”rol foarte decisiv în modelarea viitorul Europei în cei 16 ani ai săi la putere”, a spus Draghi, care a colaborat cu Merkel și din postura de șef al Băncii Centrale Europene, poziție pe care a deținut-o în perioada 2011-2019.

Conform unui comunicat al guvernului german, Merkel a lăudat relația strânsă de cooperare care s-a dezvoltat între cei doi șefi de guvern în cele câteva luni în care au lucrat împreună.

În debutul conferinței comune de presă, Draghi a elogiat-o pe Merkel.

“Din 2005, Europa a trebuit să facă față Marii Recesiuni, crizei euro și pandemiei COVID-19. Cancelarul a reușit să conducă Germania și Uniunea Europeană cu calm, hotărâre și europenism autentic“, a spus el,

Subliniind că Merkel a depășit toate aceste crize, Draghi a recunoscut rolul fundamental al Angelei Merkel în crearea fondului de redresare al Uniunii Europene de 750 miliarde de euro.

“Cancelarul a jucat, de asemenea, un rol crucial în crearea programului Next Generation EU – un semn concret al solidarității Uniunii Europene față de țările cele mai afectate de pandemie. Acest lucru a contribuit, în această situație excepțională, la promovarea creșterii economice a Italiei într-un mod echitabil și durabil”, a mai spus premierul italian, având în vedere că țara este cel mai mare beneficiar al fondului de redresare, cu 68,9 miliarde de euro sub formă de granturi și 122,6 miliarde de euro sub formă de împrumuturi în cadrul mecanismului de redresare și reziliență.

El a conchis spunând că “Merkel a fost o lumină călăuzitoare a multilateralismului când alte țări au optat pentru protecționism și izolaționism”.

Aflată la ultimele sale deplasări externe în calitate de cancelar al Germaniei și în așteptarea formării unei coaliții care va pune capăt cancelariei sale de 16 ani, Merkel s-a aflat marți și miercuri și în Slovenia, unde a participat la Consiliul European, la summitul UE – Balcanii de Vest și unde a fost decorată de președintele Sloveniei, Borut Pahor.

Cu ocazia vizitei sale în orașul etern, Merkel a promis că va reveni în calitate de persoană privată.

“Cu siguranță voi putea să îmi trăiesc dragostea pentru Italia într-o formă complet diferită – cel puțin asta sper – când nu voi mai fi cancelar. Dar o singură zi de ședere la Roma îmi spune deja că ar trebui să petrecem aici mai mult de o viață pentru a înțelege tot ceea ce poate fi vizitat aici în ceea ce privește istoria lumii. Din acest punct de vedere, mă voi întoarce cu siguranță în Italia, deși într-un mod diferit”, a spus ea.

De asemenea, Angela Merkel a fost primită la Vatican, într-o audiență privată, de Papa Francisc.

Aceasta a fost cea de-a cincea audiență privată a cancelarului Merkel cu Papa Francisc. Ea fusese deja primită de șeful argentinian al Bisericii Catolice la Vatican în 2013, 2015 și 2017 (de două ori). În martie 2013, Merkel a participat, de asemenea, la slujba de învestire a iezuitului Jorge Mario Bergoglio ca Papă. În 2006, ea a fost primită și de predecesorul său, Papa german Benedict al XVI-lea.