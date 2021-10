Angela Merkel, elogiată la cel de-al 107-lea și (probabil) ultimul său Consiliu European dintr-un total de 214. Veteranul lider al UE se îndreaptă către panteonul integrării europene

Consiliul European de toamnă de la Bruxelles, o reuniune altfel ordinară și prevăzută în calendarul politic instituțional, a fost scena unui moment demn de a fi înscris în cronica istoriei integrării europene. Liderii statelor membre au organizat o ceremonie de adio pentru cancelarul german Angela Merkel, aflată la cel de-al 107-lea și (probabil) ultimul său Consiliu European înainte de a se retrage de la conducerea celei mai mari puteri europene, după 16 ani, și de a se îndrepta către panteonul integrării europene.

“Ai participat la 107 din cele 214 reuniuni ale Consiliului European de la înființarea acestuia. Îți mulțumim pentru experiența, înțelepciunea și capacitatea ta de a te concentra asupra lucrurilor esențiale. Dankeschön, dragă Angela“, a scris Charles Michel, liderul Consiliului European, pe Twitter.

Michel a publicat un scurt montaj video cu ilustrații de la cele mai importante summituri europene la care Merkel a luat parte, de la primul astfel de Consiliu, în decembrie 2005, când a fost întâmpinată, între alții de Tony Blair sau Jacques Chirac, și până în prezent.

You have participed in 107 of the 214 meetings of the European Council since its start.

Thanks for your experience, your wisdom and your ability to focus on the essential.

Dankeschön dear Angela. pic.twitter.com/7kAwSA3oke

— Charles Michel (@eucopresident) October 22, 2021